Thales : signe un partenariat stratégique pour l’entretien de la flotte de véhicules Bushmaster des Pays-Bas

Key points

Le gouvernement néerlandais a signé avec Thales un contrat de soutien en service sur six ans, pour améliorer la performance de leur flotte de véhicules protégés Bushmaster.

Conçus et produits par Thales en Australie, les véhicules Bushmaster assurent depuis plus de 10 ans la protection des troupes néerlandaises

Ce partenariat innovant entre Thales et le commandement de la logistique et du matériel de l'armée néerlandaise prend la forme d'un contrat de soutien à long terme et offre à la flotte de Bushmaster une garantie supplémentaire de disponibilité.

Les véhicules blindés Bushmaster sont en service au sein de l'armée néerlandaise depuis plus de 10 ans avec d'excellentes performances, constatées notamment lors d'opérations au Moyen-Orient, où leurs capacités de protection, de mobilité et d'efficacité au combat se sont avérées critiques, sauvant de nombreuses vies. Le contrat de soutien en service inclut le transfert de technologie au profit de Van Halteren Metaal, lui permettant de développer une expertise durable pour la maintenance du Bushmaster.

Ce contrat associe l'expertise de « Original Equipement Manufacturer » de Thales à l'excellence reconnue de VHM dans le domaine des services de maintenance opérationnelle pour offrir au gouvernement néerlandais une disponibilité accrue de sa flotte ainsi qu'un excellent rapport qualité/prix.

Grâce à ce partenariat innovant entre Thales et VHM, les forces armées néerlandaises bénéficieront de services de maintenance préventive et d'une capacité locale de réparation et de mise à jour des capacités.

Ce contrat est le point d'orgue de la collaboration entre Thales et le commandement de la logistique et du matériel de l'armée néerlandaise pour entretenir et accroître la disponibilité de la flotte de véhicules Bushmaster sur le long terme.

« La relation de confiance qui existe entre les Pays-Bas et Thales s'inscrit dans la durée. Il y a dix ans, nous avons construit la meilleure plate-forme tactique pour répondre aux ambitions mondiales de l'armée néerlandaise. Thales investit et innove en permanence dans les technologies du futur, pour maintenir le Bushmaster à la pointe de la technologie mais aussi pour anticiper les menaces dues à l'évolution du champ de bataille.» Pierre Bénard, Vice-Président, Véhicules et Systèmes Tactiques, Thales.