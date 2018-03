Thales : Oddo remonte sa cible

12/03/2018 | 10:17

Dans une note diffusée ce lundi matin, Oddo a rehaussé son objectif de cours sur Thales de 107 à 113 euros, tout en réitérant son opinion 'achat'.



L'intermédiaire salue le positionnement unique du groupe sur le numérique et le fait qu'il évolue sur des marchés porteurs. Dans ce contexte, Thales est confiant quant à la poursuite de la progression de ses marges brute et opérationnelle dans les années à venir, ce en dépit d'une hausse des dépenses dans la R&D.



L'acquisition à venir de Gemalto constitue pour sa part 'un renforcement majeur dans le numérique, avec un apport dans la protection de données, la sécurisation des objets connectés et la protection des identités', résume Oddo, qui évalue en outre à 10% la marge dans la signalisation au-delà de 2020 grâce au développement de technologies hardware moins coûteuses.





