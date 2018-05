CARLYLE : va racheter le français HGH

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fonds américain Carlyle est entré en négociations exclusives avec la société HGH Systèmes Infrarouges (HGH) en vue d'acquérir une participation majoritaire au capital de ce spécialiste en systèmes infrarouges, aux côtés de l'équipe de direction. Créée en 1982 et ayant son siège à Igny, la société HGH développe et commercialise des systèmes optoélectroniques et infrarouges innovants et des logiciels pour des domaines d'application variés comprenant la surveillance, le contrôle et la métrologie ainsi que la thermographie industrielle.Le groupe dispose de deux centres R&D à Igny, en France, en plein cœur de la Vallée de l'Optique et à Santa Barbara, en Californie aux USA.