Carlyle LP : Imerys vend ses toitures, le private equity sur les rangs-sces

par Dasha Afanasieva et Arno Schuetze

LONDRES/FRANCFORT, 18 avril (Reuters) - Imerys a lancé la vente de son pôle toiture, ont déclaré des sources, qui s'attendent à ce que cet actif soit valorisé autour du milliard d'euros.

Le groupe français de spécialités minérales pour l'industrie a engagé JPMorgan et Rothschild pour superviser la cession de cet actif, qui sera sans doute repris par des fonds de capital investissement.

Son excédent brut d'exploitation (EBE, Ebitda) annuel est de l'ordre de 115 millions d'euros et il est susceptible de se vendre à un multiple de neuf à 9,5 fois ce solde, ont expliqué les sources.

Les fonds Cinven, Lone Star et Carlyle sont sur les rangs et leurs propositions définitives sont attendues dans trois semaines à peu près, ont encore dit les sources.

Les banques et les postulants se sont refusé à tout commentaire.

Imerys indique pour sa part dans un communiqué avoir engagé "une réflexion stratégique sur l'avenir de sa division Toiture. Cette division, qui est le leader des solutions de toiture en France, a réalisé un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros en 2017".

Imerys a une capitalisation d'environ six milliards d'euros et a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros et dégagé un Ebitda de 890 millions.

Le division toiture fait partie de la branche Matériaux Céramiques d'Imerys, qui a subi en 2017 une baisse du CA et du bénéfice en raison de la faiblesse du marché de la rénovation immobilière, un marché papetier difficile pour son segment kaolin, alors qu'au contraire les marchés émergents sont la source d'une solide demande pour l'aménagement des biens immobiliers et les céramiques techniques.

Ce n'est pas la première fois que les fonds de capital investissement s'intéressent au BTP. Lone Star a racheté l'allemand Xella, qui opère dans les matériaux de construction, en 2016, tandis que Cinven est propriétaire du français Chryso, spécialisé dans les additifs, et que Carlyle a investi dans l'espagnol Cupa. (Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv IMERYS 2.50% 78.05 -4.38%