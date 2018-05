Deloitte: les entreprises suisses perdent des rangs au classement du luxe

Zurich (awp) - Dix entreprises suisses font partie des 100 plus grosses sociétés de la branche du luxe, dont trois se placent dans les douze premiers, lit-on dans le rapport "Global Powers of Luxury Goods" publié lundi par Deloitte.

Sur la base des données disponibles publiquement, les 100 plus grosses entreprises du luxe ont réalisé un chiffre d'affaires global de 217 milliards de dollars en 2016, en hausse de 1,0% sur un an. Les dix plus grosses sociétés font à elles-seules 47% de ce total et les cinq plus grosses, LVMH, Estée Lauder, Richemont, Luxottica et Kering se maintiennent au classement.

Neuf sociétés suisses se classent dans le top 100. Richemont, Swatch et Rolex réalisent à elles trois 87% du chiffre d'affaires de ces entreprises.

Les trois géants suisses affichent un chiffre d'affaires individuel supérieur à 5 milliards de dollars, mais ont perdu une place au classement. Richemont est troisième, Swatch 7e, dépassé par L'Oréal et Rolex a perdu un rang au douzième.

