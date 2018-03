Swatch Group : le titre surnage après un relèvement

28/03/2018 | 12:15

L'action Swatch Group parvient à prendre un peu de hauteur mercredi en début de matinée et surperforme un marché suisse en difficulté grâce à un relèvement de recommandation de Berenberg.



Le courtier allemand a en effet décidé de relever sa recommandation sur le titre, passant de 'vente' à 'conserver', avec un nouvel objectif de cours à 390 francs suisses contre 355 francs suisses précédemment, après une visite à Baselworld, le salon mondial de l'horlogerie et de la bijouterie.



'Ce deuxième grand rendez-vous mondial de l'horlogerie de l'année a dressé un tableau réjouissant pour le secteur, et pour Swatch Group en particulier, en 2018', explique Berenberg dans une note.



Le broker souligne par ailleurs une tendance à l'amélioration notable du moral des distributeurs, qui se traduit selon lui par des commandes solides et offre une prévisions de croissance de l'ordre de 5% à 10% cette année.



Ces commentaires positifs donnent un coup de pouce au titre, qui conserve la tête hors de l'eau ce matin en gagnant 0,3% à 412,3 francs suisses, surperformant l'indice des valeurs vedettes de la Bourse de Zurich, le SMI, qui accuse de son côté une baisse de 1,2%.



