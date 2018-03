"Il n'y aucune raison que la tendance positive ne se poursuive pas en 2018, le moral est bon", a dit Nick Hayek au siège de la marque Omega à Bienne, en Suisse, à l'occasion d'une conférence de presse.

Le fabricant des montres Longines et Tissot avait indiqué fin janvier avoir réalisé un bénéfice en hausse de 27% en 2017 et un chiffre d'affaires en croissance de 5,8% à taux de changes contants.

(Silke Koltrowitz; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)