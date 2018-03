Swatch : toujours acheteur, Invest Securities vise 460 francs

29/03/2018 | 10:30

Invest Securities est toujours d'avis d'acheter l'action suisse Swatch, les analystes évoquant un 'retournement cyclique à enrichir'. L'objectif de cours est relevé de 410 à 460 francs suisses (+ 12,2%).



Selon les analystes parisiens, l'horloger suisse est 'bien engagé dans une reprise cyclique dont il est l'acteur le mieux placé pour en capitaliser les effets, en termes de croissance rentable.'



Et Invest Securities d'ajouter : 'Le remarquable équilibre de la partition de ses ventes, par catégories de produits (prix et matériaux) et sa surexposition aux marchés les mieux orientés (Grande Chine) lui donnent un avantage de compétitivité que sa maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur devrait encore renforcer, y compris en limitant un risque de sous-capacités ou de goulots d'étranglement'.



Certes, la marge opérationnelle de Swatch reste éloignée de ses plus hauts niveaux, supérieurs à 21%. Mais le groupe 'devrait franchir un cap significatif à l'issue de l'exercice en cours et du suivant, et prendre un ascendant magistral sur la concurrence', termine une note.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.