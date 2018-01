Swatch : Omega - Montres en édition limitée pour PyeongChang 2018

OMEGA a créé deux éditions spéciales de son modèle Seamaster pour commémorer les Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018. Ces deux modèles sont limités à seulement 2 018 exemplaires.

SEAMASTER PLANET OCEAN « PYEONGCHANG 2018 » ÉDITION LIMITÉE

À l'occasion du lancement du compte à rebours des Jeux Olympiques d'hiver 2018 de PyeongChang, OMEGA a créé la Seamaster Planet Ocean « PyeongChang 2018 », un monument de précision pour être prêt avant, pendant, et même bien après cet événement mondial.

Limitée à 2 018 exemplaires et parée des couleurs du drapeau coréen, cette montre à l'esthétique sportive est aussi une merveille de technologie.

Son boîtier en acier inoxydable est orné d'un cadran en céramique bleue [ZrO2] polie. Les index rhodiés et appliqués, l'aiguille des heures et la trotteuse sont revêtus de Super-LumiNova blanc émettant une lueur bleue dans le noir. L'aiguille des minutes et le point situé sur la lunette émettent quant à eux une lueur verte.

La lunette tournante unidirectionnelle est tout à fait spéciale. Elle arbore une lunette en céramique bleue polie et en caoutchouc, ainsi qu'une échelle de plongée associant Liquidmetal® OMEGA et caoutchouc rouge sur les 15 premières minutes : une première mondiale. On retrouve le Liquidmetal® OMEGA sur la minuterie et sur le point à 12 heures.

À hauteur du guichet date situé à 3 heures, la couronne vissée est ornée du logo OMEGA. La valve à hélium, à 10 heures, est frappée du symbole « He ».

Le cadran est protégé par un verre saphir bombé inrayable avec traitement antireflet sur chaque face. Les mentions PLANET OCEAN, LIMITED EDITION et le numéro de série limitée de la montre sont gravés en bleu sur le nouveau fond vissé du boîtier, aux motifs alvéolés. Sur le verre saphir, on retrouve les mots « PyeongChang 2018 » et le logo des Jeux Olympiques d'hiver en décalque.

Cette montre est animée par le calibre OMEGA Co-Axial Master Chronometer 8900. Certifié Master Chronometer par l'Institut fédéral suisse de métrologie (METAS), ce calibre a réussi huit tests rigoureux menés pendant dix jours. C'est la norme la plus exigeante de l'industrie horlogère.

SEAMASTER AQUA TERRA « PYEONGCHANG 2018 » ÉDITION LIMITÉE

L'OMEGA Seamaster Aqua Terra « PyeongChang 2018 » Édition Limitée s'imprègne ainsi de l'esprit d'innovation et de l'esthétique affirmée de l'actuelle collection Aqua Terra 150M tout en mettant résolument l'accent sur cet événement tant attendu.

LE CADRAN

La première originalité de cette montre réside dans l'inscription aux couleurs olympiques du nom de l'événement, « PYEONGCHANG 2018 », sur la minuterie de son cadran en PVD bleu.

Fait unique : les numéros 20 et 18 sont parfaitement alignés avec les index des minutes correspondants. Une coïncidence exceptionnelle qui ne se reproduira jamais de notre vivant.

LE BOÎTIER

Le fond en verre saphir transparent porte le logo officiel « Olympic Games PyeongChang 2018 » et le numéro de l'édition limitée est gravé sur la tranche du boîtier. Seuls 2 018 exemplaires de cette montre seront produits.

DESIGN ET INNOVATION

D'un diamètre de 41 mm, le boîtier et son bracelet sont en acier inoxydable. Le cadran est orné du fameux motif teck de l'Aqua Terra et la montre est alimentée par le calibre OMEGA Master Co-Axial 8500.

L'OMEGA Seamaster Aqua Terra « PyeongChang 2018 » Édition Limitée est présentée dans un coffret aux couleurs olympiques et s'inscrit dans l'illustre histoire des montres olympiques OMEGA.

