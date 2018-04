TRAVELERS : déçoit au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'assureur Travelers a dévoilé des bénéfices plus faibles que prévu au premier trimestre. Le groupe a enregistré une progression de 8% de son bénéfice net de 669 millions de dollars, soit 2,42 dollars par action. Le bénéfice opérationnel a augmenté de 10% à 678 millions de dollars, soit 2,46 dollars par action, ressortant sous le consensus FactSet s’élevant à 2,68 dollars. L'opérationnel exclut les plus ou moins-values sur le portefeuille d'investissement de l'assureur, considérées comme des éléments exceptionnels.L'assureur a aussi dévoilé un ratio combiné en repli de 0,5 point en un an à 95,5%. On rappellera que plus ce ratio est faible et inférieur à 100 et plus les activités d'assurance à proprement parler sont rentables.Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 5% à 7,29 milliards de dollars. Les primes nettes ont pour leur part progressé de 5% à 6,824 milliards de dollars alors que Wall Street visait 6,75 milliards.Travelers a enfin annoncé une hausse de 7% de son dividende trimestriel à 77 cents par action.