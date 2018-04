Theraclion : Communiqué de presse – 11.04.18

Données financières (€) CA 2018 4,70 M EBIT 2018 -7,50 M Résultat net 2018 -6,40 M Trésorerie 2018 7,00 M Rendement 2018 - PER 2018 - PER 2019 Capi. / CA 2018 4,32x Capi. / CA 2019 2,97x Capitalisation 27,3 M Graphique THERACLION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique THERACLION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 7,00 € Ecart / Objectif Moyen 93% Dirigeants Nom Titre David Caumartin Chief Executive Officer Jean-Yves Burel Chairman & President Laurence Aucoin Vice President-Operations David Auregan Chief Financial Officer François Lacoste Director & Chief Scientific Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) THERACLION -11.49% 34 THERMO FISHER SCIENTIFIC 10.36% 86 460 DANAHER CORPORATION 5.15% 69 509 INTUITIVE SURGICAL 11.16% 47 339 BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION 10.97% 38 488 ROYAL PHILIPS 2.00% 37 433