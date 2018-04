Theraclion : accélère ses ventes et son développement clinique en Asie

11/04/2018 | 18:19

Regulatory News:

THERACLION (Alternext, FR0010120402 – ALTHE, éligible au dispositif PEA-PME) (Paris:ALTHE), société spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie, annonce l'accélération de son développement en Asie.

Avec plus de 160 traitements réalisés en 2017, l'hôpital Queen Mary de l'Université de Hong Kong a renforcé sa position de centre de référence de Theraclion en Asie. Outre cette forte activité clinique, le Dr Brian Hung-Hin LANG, MD, professeur associé, chef du département de chirurgie endocrinienne, est devenu le leader d'opinion de l’échothérapie en Asie. Il a publié 11 articles dans des revues scientifiques internationales, validant ainsi, l'efficacité et la sécurité de l'échothérapie ainsi que ses avantages par rapport à la chirurgie invasive. Il a également présenté récemment la technologie innovante de Theraclion dans des conférences telles que « 3rd International Thyroid Notes Conference » à Bangkok en Thaïlande et « Asian Oceanian Congress of Radiology » à Mumbai en Inde.

En complément des applications cliniques approuvées et utilisées en routine telles que le traitement des fibroadénomes du sein et des nodules thyroïdiens, le Dr Lang a lancé deux nouveaux essais cliniques focalisés sur le cancer de la thyroïde et sur la maladie de Basedow.

Grâce à ce soutien exceptionnel, Theraclion a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la vente d'un autre système Echopulse® dans la région ; l'échothérapie est désormais proposée en routine clinique sur quatre sites à Hong Kong et un à Singapour.

Theraclion annonce également l'approbation de l'Echopulse® par les autorités sanitaires taïwanaises dans le traitement du fibroadénome mammaire. D'autres évaluations d'autorisation sont en cours en Corée du Sud et à Taiwan (thyroïde).

L'Asie est la plus importante opportunité commerciale pour l'échothérapie avec plus de 50% des interventions chirurgicales thyroïdiennes dans le monde. Chaque année, uniquement en Chine, un million de chirurgies thyroïdiennes et 700 000 chirurgies fibroadénomateuses sont pratiquées. Pour obtenir un accès plus rapide et privilégié à ce marché, Theraclion a récemment créé une joint-venture avec la société chinoise Furui Medical et livré les 5 premiers systèmes ; la cérémonie d'ouverture officielle du bureau de Shenzhen Theraclion a eu lieu le 8 mars.

« Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer l'ouverture de notre bureau en Chine », a déclaré Sylvain Yon, président du conseil d'administration de Theraclion China. « Avoir notre propre équipe dédiée en Chine est essentiel pour un développement rapide de Theraclion dans ce marché qui est le plus grand du monde ».

« Le nombre important de traitements à l'hôpital Queen Mary et la forte activité de développement clinique montrent l’intérêt régional pour notre solution. La nouvelle vente sera l'opportunité d'améliorer l'accès des patients à cette technologie non invasive dans une région où les patients sont particulièrement sensibles aux cicatrices, en particulier sur le cou », explique David Caumartin, Directeur Général de Theraclion.

À propos de Theraclion

Theraclion est une société française spécialisée dans l’équipement médical de haute technologie utilisant les ultrasons thérapeutiques. S’appuyant sur les technologies les plus avancées, Theraclion conçoit et commercialise une solution innovante d’échothérapie, l’Echopulse®, qui permet le traitement des tumeurs par Ultrasons Focalisés sous guidage échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE pour l’ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules thyroïdiens. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble une équipe de 34 personnes dont la moitié sont dédiées à la R&D et aux essais cliniques.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Theraclion : www.theraclion.com

Theraclion est coté sur Alternext Paris

Éligible au dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE – Code ISIN : FR0010120402