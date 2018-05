Theraclion : mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions

21/05/2018 | 10:29

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire de Theraclion a autorisé, le 17 mai, la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions par le conseil d'administration, a indiqué l'entreprise ce lundi matin.



Ce programme doit durer 18 mois au maximum, concerner 10% du capital au maximum, et se monter à 12 euro tout au plus par action. Il permettra notamment de favoriser la liquidité et d'animer le cours des titres de Theraclion.



Par ailleurs, l'assemblée générale a ratifié la cooptation de Renaud Saleur, coopté en tant qu'administrateur par le conseil d'administration en remplacement de François Lacoste.





