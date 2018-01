Theraclion : participation au CES 2018

10/01/2018 | 09:57

Theraclion a annoncé hier après marché sa participation au CES 2018 de Las Vegas (Nevada, Etats-Unis).



Le groupe spécialisé dans l'équipement médical innovant dédié au traitement des tumeurs par ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU), également appelé échothérapie, y présentera l'un de ses dispositifs Echopulse.



Pour rappel, Echopulse est un dispositif de haute précision, spécialement conçu et fabriqué par Theraclion pour traiter les tumeurs bénignes telles que les adénofibromes du sein et les nodules thyroïdiens, par HIFU. Theraclion a récemment obtenu l'accord de la FDA américaine pour lancer une étude sur le traitement du cancer du sein en associant immunothérapie et échothérapie. Une étude sur le traitement des veines est également en cours et l'échothérapie pourrait devenir le premier traitement non-invasif dans cette indication.





