Theradiag : 10 avril 2018 – Theradiag annonce ses résultats annuels 2017 et son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018

Theradiag annonce ses résultats annuels 2017 et son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

 Chiffre d'affaires consolidé 2017 : 9,1 M€

 Arrêt de l'activité Prestizia et rupture des accords avec HOB Biotech engendrant des charges exceptionnelles de 3,7 M€

 Perte nette hors exceptionnel de 2,2 M€ et de 0,8 M€ au périmètre 2018

 Renforcement de la situation de trésorerie : 5,2 M€

 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 : 2,3 M€ et croissance des ventes de Tracker en routine +8%

 Signature de trois nouveaux partenariats pharmaceutiques

 Perspective de retour rapide à l'équilibre

Croissy-Beaubourg, le 10 avril 2018, 17h45 CEST - THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce aujourd'hui ses résultats annuels consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 et arrêtés par le Conseil d'administration du 10 avril 2018 ainsi que son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018.

« Le recentrage de nos efforts de développement sur nos produits à forte valeur ajoutée notamment LISA TRACKER® nous ont conduit à arrêter l'activité de Prestizia et à réorganiser nos équipes. Ajoutés aux risques induits par notre différend avec HOB Biotech et à la rupture de nos accords, nous avons enregistré des pertes exceptionnelles en 2017 » commente Michel Finance, Directeur Général de Theradiag. « Le fruit de cette réorganisation, la croissance de nos activités stratégiques confirmée au premier trimestre, notamment en théranostic, et notre situation financière solide nous permettent d'aborder 2018 avec confiance et d'envisager rapidement un retour à l'équilibre, tout en continuant à développer de nouveaux partenariats ».

Résultats annuels 2017

En K€ 31 déc. 2017 31 déc. 2016 % var. Chiffre d'affaires 9 058 8 978 +1% Dont CA in house 6 800 6 770 Dont CA distribution 2 258 2 208 Résultat d'exploitation -2 515 -2 225 -13% Résultat financier -57 -76 +18% Résultat courant avant impôt -2 572 -2 301 -12% Résultat exceptionnel -2 218 28 NS Amort. Ecart acquisition -1 504 0 NS Résultat net -5 959 -2 083 -186% Résultat net hors except. -2 236 -2 112 -6%

Comptes consolidés intégrant les comptes de Prestizia, filiale à 100 % de Theradiag

 Chiffre d'affaires 2017

Comme publié précédemment, Theradiag a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9 058 K€ au 31 décembre 2017, contre 8 978 K€ en 2016. Les ventes en routine des kits LISA TRACKER® poursuivent leur forte croissance avec une progression de +20% en 2017, tirées par les différents partenariats signés avec les laboratoires pharmaceutiques.

La part des ventes des produits développés in house représente, comme en 2016, 75% des ventes totales de la société.

La part des ventes à l'export continue de progresser pour représenter 51% des ventes totales de la société en 2017, contre 46% en 2016.

L'absence du lancement du BioCLIA®, co-developpé avec HOB Biotech, impacte la progression du chiffre d'affaires 2017.

 Résultat net fortement impacté par des évènements non récurrents

Avant résultat exceptionnel, le résultat net 2017 de Theradiag est proche de celui de 2016 en excluant les coûts de développement du BioCLIA®. Plus encore, au périmètre 2018 (à savoir sans Prestizia et avec les effets positifs du plan de restructuration), la perte nette hors exceptionnel aurait été de 850 K€ en 2017. La nouvelle structure de l'activité et d'organisation de la société permettra, avec une croissance modérée de l'activité, de revenir à l'équilibre.

Le résultat net de l'exercice 2017 est impacté par le plan de restructuration de la société à hauteur de 423 K€. Comme annoncé en décembre, le Conseil d'administration a décidé de se séparer de l'activité de recherche Prestizia, en raison de l'absence de chiffre d'affaires à moyen terme de la filiale et afin de ne pas peser sur le développement du reste des activités de Theradiag, impactant le résultat de 1 655 K€. Enfin, les discussions de renégociation de contrats avec le partenaire chinois HOB Biotech n'ont pas abouti et ont conduit Theradiag à provisionner pour risque 1 637 K€, suite à la rupture des contrats.

Il en ressort une perte exceptionnelle de 3 728 K€ (répartie en charges exceptionnelles pour 2 224 K€ et amortissement du goodwill Prestizia pour 1 504 K€) et un résultat net en perte de 5 959 K€. Ces éléments exceptionnels ont un impact sur la trésorerie inférieur à 30% de leur montant total.

Hors exceptionnel et à chiffre d'affaires équivalent, le résultat net 2017 ressortirait en perte de 2 236 K€ contre une perte de 2 112 K€ pour l'exercice 2016. Les 124 K€ de perte supplémentaire sont constitués principalement des coûts de mise au point du BioCLIA®.

 Solide niveau de trésorerie

Au 31 décembre 2017, la trésorerie nette disponible de Theradiag s'élève à 5,16 M€ contre 3,74 M€ au 31 décembre 2016, renforcée par la réalisation avec succès, en mai 2017, d'une augmentation de capital de 4 M€.

Principaux évènements de l'année : poursuite du développement du théranostic

 Lancement sur le marché américain de trois nouveaux tests de la gamme LISA TRACKER®

La commercialisation aux Etats-Unis des tests de monitoring de la gamme LISA TRACKER® s'est poursuivie au travers de l'accord de licence avec Inform Diagnostics (ex Miraca Life Sciences).

Les kits de monitoring de Simponi® (Golimumab), Inflectra® (Infliximab-dybb) et de Renflexis® (Infliximab-abda) ont complété l'offre InformTxTM.

Seul à proposer aux Etats-Unis, les kits de monitoring de Cimzia® (Certolizumab pegol) et de Stelara® (Ustekinumab), Inform Diagnostics offre désormais la gamme de monitoring la plus étendue sur le marché américain. Inform Diagnostics continue également d'offrir les kits de monitoring de Remicade® (Infliximab), Humira® (Adalimumab) et Entyvio® (Vedolizumab).

 Signature d'accords avec les sociétés pharmaceutiques

 Accord de partenariat avec Biogen

Theradiag a signé un accord de partenariat avec la société Biogen afin de fournir ses kits LISA TRACKER® pour le monitoring de Flixabi® (biosimilaire d'infliximab).

Biogen fournit, dans les appels d'offres auxquels la société participe en France ainsi que dans certains autres pays européens, des kits de monitoring LISA TRACKER® afin d'optimiser la prise en charge des patients traités par Flixabi®.

Dans le cadre de cet accord, Theradiag est le fournisseur privilégié de Biogen en kits de monitoring de l'infliximab. Theradiag se charge également de la mise en place, de la formation à l'utilisation des kits par les laboratoires et du suivi des demandes des cliniciens concernant le monitoring. La validation de l'utilisation des kits LISA TRACKER® pour monitorer Flixabi® a été préalablement réalisée par Biogen.

 Accord de partenariat avec MSD

Theradiag a signé un accord de partenariat avec le laboratoire pharmaceutique MSD France (Merck Sharp & Dohme) afin de fournir, en France, ses kits LISA TRACKER® pour le monitoring de Remicade®.

Dans le cadre de cet accord, MSD France a référencé les kits de monitoring LISA TRACKER® pour accompagner la fourniture de Remicade®. Les kits sont fournis dans les conditions prévues par les marchés remportés par MSD France pour la fourniture de Remicade®.

Theradiag se charge également de la mise en place, de la formation à l'utilisation des kits par les laboratoires et du suivi des demandes des cliniciens concernant le monitoring.

Évènements post-clôture

 Accord de partenariat avec Biogaran

Theradiag a signé un accord de partenariat avec le laboratoire pharmaceutique Biogaran afin de fournir ses kits LISA TRACKER® pour le monitoring des biosimilaires Biogaran.

Dans le cadre de cet accord, Biogaran a référencé en France les kits de monitoring LISA TRACKER® pour accompagner la fourniture de ses biosimilaires. Theradiag se chargera de la mise en place, de la formation à l'utilisation des kits par les laboratoires et du suivi des demandes des cliniciens concernant le monitoring.

« Theradiag se place en acteur privilégié des sociétés pharmaceutiques pour fournir des kits de monitoring avec l'ensemble des biosimilaires de l'infliximab présents sur le marché. Cette dynamique de partenariat se poursuit en 2018 avec les accords récemment annoncés. L'intérêt manifesté par ces acteurs pharmaceutiques de premier plan valident notre savoir-faire et notre approche théranostique et sont d'importants leviers pour accompagner notre croissance et notre notoriété. » commente Gérard Tobelem, Président du Conseil d'Administration.

 Rupture des contrats avec HOB Biotech

Depuis le communiqué du 20 février 2018, les discussions entre Theradiag et HOB Biotech se sont poursuivies sans qu'un accord puisse être trouvé. Dans ce contexte, Theradiag a notifié à HOB Biotech la résiliation de l'ensemble des accords liant les deux sociétés, sur le fondement de manquements contractuels précédemment relevés mais non réglés par HOB Biotech. En conséquence, ces accords sont désormais résiliés. Theradiag prendra les moyens légaux afin d'être indemnisé par HOB Biotech, en raison du préjudice subi.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018

Variation Chiffre d'affaires 2 283 2 297 -1% dont chiffre d'affaires Théranostic 988 1 148 -14% dont kits LISA TRACKER® en routine 988 918 +8% dont chiffre d'affaires IVD 1 295 1 149 +13% En milliers d'euros

31 mars 201831 mars 2017

Au 31 mars 2018, Theradiag a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2,3 millions d'euros, stable par rapport au 1er trimestre 2017.

Le chiffre d'affaires de la business unit théranostic s'élève à 1 million d'euros au 1er trimestre 2018 contre 1,1 million d'euros au 1er trimestre 2017. Sur le trimestre les ventes théranostic sont composées uniquement des ventes de kits en routine, en croissance de +8% par rapport au 1er trimestre 2017 et de +8% par rapport au 4ème trimestre 2017. Il n'y a pas eu de ventes théranostic non récurrentes réalisées avec des partenaires pharmaceutiques alors que le 1er trimestre 2017 avait été marqué par un chiffre d'affaires important résultant d'un accord avec une société pharmaceutique.

Les accords signés en 2016 et 2017 permettent la reprise de la progression des ventes de kits en routine.

Les ventes d'IVD ont connu un excellent démarrage au premier trimestre avec une croissance de +13%.

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l'efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l'individualisation des traitements, lamesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte plus de 65 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com