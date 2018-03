Theradiag : signe un accord de partenariat avec Biogaran

Les tests de monitoring Lisa Tracker® proposés avec les biosimilaires de Biogaran

THERADIAG (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER) (Paris:ALTER), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic, annonce aujourd’hui la signature d’un accord de partenariat avec le laboratoire pharmaceutique Biogaran afin de fournir ses kits Lisa Tracker® pour le monitoring des biosimilaires Biogaran.

Dans le cadre de cet accord, Biogaran a référencé en France les kits de monitoring Lisa Tracker® pour accompagner la fourniture de ses biosimilaires. Theradiag se chargera de la mise en place, de la formation à l’utilisation des kits par les laboratoires et du suivi des demandes des cliniciens concernant le monitoring.

Biogaran, laboratoire français de médicaments génériques, a choisi dès sa création en 1996 d’offrir des médicaments répondant à la fois aux attentes des patients, des pharmaciens et des médecins et d’en favoriser un bon usage. En 2014, il crée ainsi BIOGARAN BIOSIMILAIRES, pour lancer dès février 2015 le 1er biosimilaire anti‐TNFα en France, approuvé par l’EMA (Agence européenne des médicaments), le Remsima® (infliximab). Biogaran devient dès lors l’un des acteurs majeurs des biosimilaires complexes et le numéro 2 des médicaments biosimilaires en milieu hospitalier.

« C’est un plaisir d’associer le savoir-faire de Theradiag à nos compétences. » commente Daniel Roederer, Directeur des Opérations de Biogaran.

« Cet accord avec Biogaran nous permet, aux côtés de nos partenariats avec Janssen, MSD, Pfizer et Biogen, de fournir nos kits Lisa Tracker® avec l’ensemble des infliximab présents sur le marché mais également pour d’autres anticorps monoclonaux. C’est également une très bonne nouvelle pour les médecins et leurs patients qui auront la possibilité de bénéficier de traitements avec une plus grande personnalisation. » ajoute Michel Finance, Directeur Général de Theradiag.

A propos de Theradiag

Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte 65 collaborateurs.

Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com

