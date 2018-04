THERANEXUS : obtient une autorisation européenne pour l'étude clinique de phase 2 avec THN 102

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques, annonce aujourd'hui avoir obtenu l'autorisation de l'agence hongroise du médicament pour l'essai clinique de phase 2 de son candidat médicament THN102 dans ce pays pour les personnes souffrant de Somnolence Diurne Excessive (SDE) associée à la maladie de Parkinson.l'étude sera menée dans plus de 20 centres en Europe (France, Allemagne, Hongrie, République Tchèque) et aux Etats-Unis. Elle a pour objectif d'évaluer le bénéfice clinique du candidat médicament THN102 chez 60 patients atteints de la maladie de Parkinson et souffrant de SDE. D'autres demandes d'autorisations réglementaires sont en cours pour d'autres pays pour finaliser l'implantation géographique de l'étude. Comme précédemment annoncé, les résultats de cette étude sont attendus au deuxième trimestre de 2019.