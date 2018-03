THERANEXUS : peut continuer le développement de THN201 et THN101

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Theranexus, société biopharmaceutique innovante dans le traitement des maladies neurologiques, annonce aujourd'hui l'obtention des résultats de pharmacocinétique clinique du modulateur glial THN01 intégré dans ses candidats médicaments THN201 et THN101. L'objectif de l'étude était de déterminer la dose à administrer pour obtenir l'exposition plasmatique recherchée et de pouvoir avancer dans la fabrication des lots pharmaceutiques pour les programmes de recherche clinique de ces deux candidats médicaments."Nous sommes très satisfaits des résultats de cette étude de pharmacocinétique, qui nous permettent de poursuivre les études cliniques prévues dans le courant de cette année pour nos candidats médicaments THN201 et THN101" explique Werner Rein, directeur médical de Theranexus.Avec son approche thérapeutique unique et de rupture, Theranexus vise à répondre aux besoins médicaux des patients présents dans 4 indications au total dont la maladie d'Alzheimer (THN201) et les douleurs neuropathiques (THN101).