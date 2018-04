Theranexus : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017

Theranexus annonce que son Document de référence 2017 a été enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 avril 2018.

Ce document est disponible sur le site de la société à l'adresse www.theranexus.com. Des exemplaires du document de référence sont également disponibles au siège de la société : 60 avenue Rockefeller, Pépinière Laennec, 69008 Lyon.

Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :

le rapport financier annuel 2017 ;

le rapport sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et les procédures de contrôle interne ;

le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Á PROPOS DE THERANEXUS



Fondée en 2013, THERANEXUS est une société biopharmaceutique au stade clinique, issue du CEA, qui développe des candidats-médicaments pour le traitement des maladies du système nerveux. THERANEXUS a identifié le rôle majeur des cellules non neuronales (autrement appelées « cellules gliales ») dans la réponse aux médicaments psychotropes (ciblant les neurones). La société est pionnière dans la conception et le développement de candidats médicaments agissant sur l'interaction entre neurones et cellules gliales. La technologie unique et brevetée exploitée par THERANEXUS vise à accroître l'efficacité de médicaments psychotropes déjà approuvés et commercialisés en les combinant avec un modulateur de cellules gliales. Cette stratégie de combinaison de médicaments repositionnés lui permet de réduire significativement le temps et les coûts de développement et d'augmenter considérablement les chances d'accès au marché pour ses médicaments.

Propriétaire et déclinable, la plateforme de THERANEXUS permet de générer différents candidats médicaments propriétaires à forte valeur ajoutée dans plusieurs indications.



THERANEXUS est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0013286259- ALTHX).

Plus d'informations sur : www.theranexus-bourse.com

