Theranexus : article sur THN102 dans une revue scientifique

22/05/2018 | 09:17

Theranexus annonce la publication d'un article scientifique sur le mécanisme d'action de son candidat médicament phare, THN102, dans la revue scientifique éditée par le Collège International de Neuropsychopharmacologie.



Cet article présente la synthèse des travaux réalisés en imagerie préclinique sur le candidat médicament THN102 en collaboration avec le Service Hospitalier Frédéric Joliot (Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot, CEA Paris-Saclay).



L'étude a démontré que l'administration de THN102 induit une intensification de l'activité métabolique par rapport au modafinil seul dans des zones impliquées dans la régulation des cycles d'éveil et de sommeil et des fonctions cognitives.



