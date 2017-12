THERMADOR GROUPE : a acquis le fonds de commerce de la société Vortice France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2017 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Thermador Groupe, via sa filiale Axelair, a acquis pour un montant de 850 000 euros le fonds de commerce de la société Vortice France basée à Créteil, auprès de son principal partenaire industriel Vortice, situé à Tribiano (Milan) en Italie. Le paiement a été intégralement effectué en cash. Vortice France a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 1,8 million d'euros. Elle emploie actuellement 6 personnes. Axelair a réalisé au cours des trois premiers trimestres 2017 un chiffre d’affaires de 1,9 million d'euros, avec un effectif de 6 personnes.Vortice est un groupe multinational spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de matériels dans les domaines de la ventilation, du traitement de l'air, du chauffage et de la climatisation. Il emploie 300 personnes dans le monde et opère en Europe, Asie et Amérique du Sud.Cette fusion commerciale et logistique des organisations permettra à une équipe ainsi renforcée de suivre et développer avec cohérence les ventes des produits Vortice auprès des 4 principaux canaux de distribution du marché français : négoce des matériels électriques, négoce sanitaire chauffage, e-commerce et OEM.