Thermador : en hausse malgré une dégradation d'analyste

02/01/2018 | 15:05

Thermador Groupe prend 3,5% alors que Portzamparc, est revenu sur le dossier avec une recommandation ramenée de 'acheter' à 'conserver' en raison du beau parcours du titre (+40% sur un an), mais un objectif de cours relevé de 115 à 120 euros.



Dans sa note de recherche, le bureau d'études revient sur le bouclage par le distributeur d'équipements de plomberie des deux acquisitions de Valfit et de Vortice France, moyennant un montant cumulé de l'ordre de 8,5 millions d'euros.



'Thermador a continué sa croissance externe au second semestre 2017 avec deux nouvelles opérations, qui sont toutefois de tailles inférieures à celles de FGinox ou de Sodeco Valves, mais également moins diversifiantes' , commente l'analyste.



