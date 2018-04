Thermador : légère hausse des revenus au premier trimestre

13/04/2018 | 18:23

Thermador a rapporté ce vendredi après Bourse avoir enregistré une hausse de 20,2% de son chiffre d'affaires du premier trimestre en données publiées à 82,35 millions d'euros.



A périmètre constant, l'activité affiche une augmentation de 3,2%. Elle a été 'très contrastée' sur la période, a précisé le groupe, qui a fait état d'un mois de janvier très dynamique, mais aussi de mois de février et de mars 'assez ternes'.



Et d'ajouter: 'Thermador International progresse de 19,7%, alors que le chiffre d'affaires enregistré en France par nos plus grandes filiales est similaire à celui de l'année dernière.'



Cette performance jugée 'modérée' par la direction a été réalisée dans un contexte inflationniste très marqué, avec d'une part l'augmentation des matières premières et d'autre part le constat de sous-capacités de production pour certains produits de robinetterie industrielle fabriqués en Chine. Les autorités locales ont en effet pris des mesures anti-pollution très radicales qui se sont traduites par un grand nombre de fermetures d'usines.



Le coup de frein sur la croissance constaté lors des 2 derniers mois incite Thermador à plus de prudence. La société se dit toutefois très confiante dans un contexte économique plus favorable.





