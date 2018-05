Thomas Cook : l'action en baisse après les semestriels

18/05/2018 | 12:40

Le titre Thomas Cook a connu une matinée compliquée en Bourse, le titre perdant 3,4% peu après midi, à la suite de la publication des résultats semestriels du groupe.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 5% à 3,23 milliards de livres, soutenu notamment par une forte demande pour l'Égypte et les destinations longs-courriers.



La perte d'exploitation de Thomas Cook s'est élargie au premier semestre de 9%, à 214 millions de livres, contre 205 millions de livres au cours de la même période il y a un an.



Les opérateurs de vacances subissent traditionnellement des pertes pendant la saison hivernale qui, par définition, n'inclut pas la période estivale rentable. Cependant, Thomas Cook a assuré que la demande pour l'été 2018 était 'forte' dans tous les segments, avec des réservations en hausse de 13%.



Oddo a d'ailleurs confirmé son conseil à l'achat sur Thomas Cook avec un objectif de cours relevé à 177 p (contre 139 p).



'La faible valorisation et l'effet rattrapage sur la performance opérationnelle attendue grâce à la restructuration en cours sont les principaux catalyseurs sur la valeur' explique ainsi Oddo.







