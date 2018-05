Thomas Cook : Oddo relève son objectif de cours

18/05/2018 | 12:10

Oddo confirme son conseil à l'achat sur Thomas Cook avec un objectif de cours relevé à 177 p (contre 139 p) après la publication des résultats du 1er semestre.



'La faible valorisation et l'effet rattrapage sur la performance opérationnelle attendue grâce à la restructuration en cours sont les principaux catalyseurs sur la valeur' explique Oddo.



Les résultats ressortent légèrement supérieurs aux attentes d'Oddo. Le chiffre d'affaires groupe à 3 227 M£, est en croissance 8% sur un an (contre une croissance de 7% au 1er trimestre), conforme aux attentes du bureau d'analyses.



L'EBIT ajusté groupe ressort négatif à -169 M£ (du fait de la saisonnalité précise Oddo), en amélioration notable par rapport au 1er semestre 2016/17 (à -177 M£), et supérieur aux attentes d'Oddo à -171 M£.



'Le management estime donc être confortable avec les attentes du consensus (notamment un EBIT ajusté à 354m£ vs. notre estimation à 355m£)' indique le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.