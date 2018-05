THOMSON REUTERS : fait un peu mieux que prévu au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Thomson Reuters a essuyé une perte nette de 311 millions de dollars au premier trimestre, à comparer avec un bénéfice de 314 millions de dollars un an plus tôt, soit -48 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action de Thomson Reuters ressort à 28 cents. Son chiffre d'affaires trimestriel, de son côté, a augmenté de 4% pour atteindre 1,379 milliard de dollars. Le consensus Thomson Reuters I/B/E/S était de 27 cents par action et 1,36 milliard de dollars.Thomson Reuters a aussi dévoilé ses perspectives 2018, et vise une croissance de son chiffre d'affaires de 0 à 5% à changes constants.Thomson Reuters a aussi annoncé un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars.