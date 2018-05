Thomson Reuters: perte au 1er trimestre mais prévisions améliorées

New York (awp/afp) - Le groupe américano-canadien d'informations financières Thomson Reuters a annoncé vendredi une perte au premier trimestre en raison de l'impact financier de la vente d'une partie de ses activités, mais a relevé ses prévisions pour l'année.

La perte s'est affichée à 311 millions de dollars pour un bénéfice net de 314 millions de dollars un an plus tôt. Elle s'explique par l'impact fiscal d'une cession d'une part majoritaire de sa division "Financial & Risk" à un fonds d'investissement géré par Blackstone.

Cette opération, annoncée le 31 janvier, va voir ce fonds acquérir 55% de la division, qui comprend notamment les données et terminaux financiers de Thomson Reuters pour 17 milliards de dollars. Elle répond pour environ la moitié du chiffre d'affaires du groupe.

Celui-ci a atteint au premier trimestre et à périmètre constant 1,38 milliard de dollars en hausse de 3,6%. Y compris la division Financial & Risk maintenant déconsolidée, il est de 2,96 milliards de dollars, légèrement supérieur aux attentes.

Le bénéfice ajusté par action est de 28 cents pour 27 cents attendus.

Le bénéfice EBITDA est pour sa part en progression de 4% à 430 millions de dollars pour une marge inchangée à 31,2%.

La division Reuters News a pour sa part enregistré une baisse de 7% de son chiffre d'affaires à 72 millions de dollars en raison de la prise en compte sur la même période l'an dernier d'un contrat exceptionnel. Le bénéfice EBITDA est de 8 millions en baisse de 38%.

Dans le cadre de la transaction avec Blackstone, il est prévu que le fonds verse chaque année 325 millions de dollars à Reuters News pour une durée de 30 ans qui lui fournira en échange ses informations. Ce revenu ne sera toutefois comptabilisé qu'une fois l'opération finalisée au second semestre de cette année après le feu vert des autorités de la concurrence.

Le groupe a également révisé en hausse ses prévisions de bénéfice pour l'année et s'attend désormais, hors la division Financial & Risk, à un bénéfice EBITDA de 1,2 à 1,3 milliard de dollars et à une progression de son chiffre d'affaires inférieure à 5%. Thomson Reuters a également annoncé vendredi un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars.

Mais cela n'empêchait pas le titre de perdre 3,60% à 37,78 dollars à l'ouverture de Wall Street, portant son recul à près de 14% depuis le début de l'année.

afp/rp