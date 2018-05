ThyssenKrupp : en net retrait après ses semestriels

15/05/2018 | 10:01

Lanterne rouge de l'indice DAX 30 à Francfort avec une baisse de plus de 3%, l'action ThyssenKrupp pâtissait des comptes semestriels publiés par le groupe industriel allemand. Si les prévisions ont été confirmées et que le projet de coentreprise sidérurgique avec Tata Steel est toujours sur les rails, les prises de commandes ont nettement reculé, surtout au 2e trimestre.



Le groupe a terminé la première moitié de son exercice 2017/2018, soit jusqu'en mars, sur des ventes nettes (sans tenir compte de la branche américaine, maintenant cédée) en baisse de 2% à 20,6 milliards d'euros.



Le résultat d'exploitation ajusté dans ces mêmes termes décolle de 34% à 944 millions d'euros (avec + 21% au T2, à 500 millions), faisant remonter la marge de 3,5 à 4,6%. Enfin, le bénéfice net part du groupe s'établit à 321 millions d'euros en données publiées, contre une perte de 871 millions un an plus tôt.



Reste que les prises de commandes (hors branche américaine), indicateur d'activité future, ont reculé de 5% à 20,2 milliards sur le semestre, et de 10% au seul T2, à 10,5 milliards.



Le directeur général de ThyssenKrupp, Heinrich Hiesinger, se déclare 'satisfait' de ces comptes et estime que le groupe est bien parti pour atteindre ses objectifs annuels, confirmés à l'occasion. Ce qui comprend un résultat d'exploitation ajusté compris entre 1,8 et 2 milliards d'euros.



Par ailleurs, les conseils d'administration devraient se prononcer 'durant le premier semestre de 2018' sur le projet de rapprochement des activités sidérurgiques du groupe avec celles de l'indien Tata Steel. La feuille de route stratégique sera affinée par la suite.





