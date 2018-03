Nouveau Contenu : Vidéo de Client FLOW – Deluxe Corporation

20 mars 2018 -

Aujourd'hui, Mardi 20 Mars, nous avons publié une nouvelle vidéo témoignage de l'un de nos clients: Deluxe Corporation.

Deluxe est un moteur de croissance pour les petites entreprises et institutions financières. Quatre million de petites entreprises clientes ont accès à la large variété de produits et services de Deluxe, incluant des vérifications et formulaires personnalisés, aussi bien en développements et hébergement de sites web, marketing par moteur de recherche, design de logo et réseautage d'entreprise. Pour les institutions financières, Deluxe un programme de pointe sur le marché, en termes de contrôle, d'acquisition client, prévention de fraude et profitabilité. Deluxe est également en charge des contrôles et accessoires directement vendus aux clients.

N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous ou dans votre réseau. Vous êtes un client et seriez intéressé de participer dans l'une de nos vidéos témoignages à propos de FLOW? Veuillez contacter notre Global Marketing Team!