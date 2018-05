TIE Kinetix: la plateforme FLOW Partner Automation honorée par un cabinet d’étude indépendant

1 mai 2018 -

TIE Kinetix (Euronext Amsterdam: TIE), leader en solutions Cloud pour l'intégration des données, l'e-commerce, le channel marketing, et l'analytique, annonce aujourd'hui que sa plateforme FLOW Partner Automation a été désignée par Forrester Research, Inc. comme 'Strong Performer' dans l'étude 'The Forrester Wave™: Through-Channel Marketing Automation, Q2 2018.'

Selon l'article du blog Forrester d'avril 2018 écrit par Jay McBain (Through-Channel Marketing Represents The Third Stage For Sales And Marketing Leaders), Forrester prévoit que le secteur des logiciels TCMA (Through-Channel Marketing Automation) atteindra 1,18 milliard de dollars d'ici 2023, soit un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 25,2%. De plus, 1,3 milliard de dollars seront générés par ces mêmes entreprises sous forme de prestations et services. Enfin, le secteur du TCMA dans sa globalité comprend des dizaines de milliers d'agences de marketing digital qui réaliseront 2 milliards de dollars de revenus d'ici 2023, créant un écosystème global de 4,5 milliards de dollars.

Selon l'étude 'The Forrester Wave™', 'TIE Kinetix convient particulièrement bien aux marques globales qui recherchent des solutions flexibles, simples à mettre en place et à intégrer, tout en respectant leurs budgets.'

TIE Kinetix se distingue en tant que fournisseur de par sa plateforme éprouvée et développée par une équipe internationale chevronnée. TIE Kinetix fournit des solutions de marketing, d'e-commerce, et d'optimisation de la supply-chain à des équipementiers, fabricants, et fournisseurs, à l'échelle mondiale depuis plus de 30 ans.

Jan Sundelin, Directeur Général chez TIE Kinetix: 'Nous sommes ravis de voir que Forrester Research désigne notre plateforme FLOW Partner Automation comme 'Strong Performer' sur le marché dans son dernier rapport TCMA. Notre expérience de plus de 30 ans dans le domaine de l'intégration et l'échange des données nous permet de percevoir le channel marketing différemment et de nous distinguer des autres fournisseurs.'

En tant que 'Strong Performer' dans le secteur du TCMA, TIE Kinetix a obtenu l'une des notes les plus élevées en matière de technologie, y compris une note de 5 sur 5 pour les critères de gestion des fonds MDF/co-marketing et de gestion des processus d'affaires. La société est également notée avec un score de 4 sur 5 pour les critères d'intégration des données, de gestion des ressources, de syndication, de gestion des profils et d'exécution du marketing digital.

La plateforme FLOW Partner Automation est flexible dans sa structure des prix et offre un nombre illimité de partenaires, de contenu et de mises à jour ainsi que la prise en charge de 44 langues. La collaboration entre TIE Kinetix et Google a abouti à une offre conjointe unique appelée 'Google AdWordsTM for Channel'.

L'entreprise se focalise sur l'optimisation des ventes indirectes et du funnel marketing pour tous les types de partenaires, et ce peu importe leur taille. La plateforme FLOW est simple d'utilisation et entièrement automatisée pour les partenaires, ce qui permet aux clients de TIE Kinetix d'atteindre un taux d'adoption des partenaires de 50% supérieur à celui des autres entreprises du secteur.

'La plateforme FLOW Partner Automation peut facilement être intégrée avec tous les principaux systèmes et solutions ERP, CMS, CRM, et Sales Automation, afin de réduire encore plus les ressources et dépenses nécessaires pour mettre en place des programmes de channel marketing. Nous nous focalisons principalement sur l'automatisation de toutes les étapes que les partenaires doivent exécuter pour déployer un programme marketing et optimiser la communication avec leurs fournisseurs', explique Jan Sundelin.

À Propos de TIE Kinetix

TIE Kinetix vous aide à connecter, intégrer et accélérer les processus d'intégration des données, marketing, vente, logistique et finance afin d'être plus performant. Nos solutions vous offrent donc tout ce dont vous avez besoin pour rendre vos déploiements et optimisations plus rapides et efficaces sur l'ensemble de votre supply chain, en amont ou en aval.

Nos clients et partenaires profitent d'une technologie de pointe qui leur permet de se concentrer principalement sur le cœur de métier de leur entreprise. TIE Kinetix développe des solutions accessibles en cloud ou en licence, basées sur plus de 30 années d'expérience, et récompensées à plusieurs reprises. TIE Kinetix est une SAS présente aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Australie.

