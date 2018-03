TIFFANY : les ventes déçoivent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tiffany a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes mais aussi des ventes et des prévisions décevantes. Au quatrième trimestre clos fin janvier, le joailler américain a réalisé un bénéfice net en baisse de 61% à 61,9 millions de dollars, ou 50 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,67 dollar, au dessus du consensus qui le donnait à 1,64 dollar. Les chiffre d'affaires a progressé de 8,5% à 1,33 milliard. Dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an, les ventes ont grimpé de 1% alors que les analystes tablaient sur +2,8%.Pour l'exercice 2018, Tiffany prévoit un BPA compris entre 4,25 et 4,45 dollars alors que l'estimation des analystes est de 4,37 dollars, selon Thomson Reuters.