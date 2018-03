Tiffany : hausse de 15% du BPA ajusté au 4e trimestre

16/03/2018 | 13:56

Tiffany publie pour son quatrième trimestre comptable (clos fin janvier 2018) un bénéfice par action en baisse de 61% à 50 cents, mais en données ajustées des éléments exceptionnels, il a augmenté de 15% à 1,67 dollar.



Le chiffre d'affaires du joaillier new-yorkais a augmenté de 9% à 1,3 milliard de dollars, croissance tirée par l'ensemble des zones géographiques et catégories de produits. A surface comparable et hors effets de changes, les ventes se sont accrues de 1%.



Affichant sur l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA ajusté en croissance de 10% à 4,13 dollars, contre un dernier objectif d'une hausse 'au moins dans le haut de la plage à un chiffre', Tiffany vise entre 4,25 et 4,45 dollars pour cette année.



