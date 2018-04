TiGenix: Publication du prospectus et mémoire en réponse pour l'offre publique d'acquisition de Takeda débutant le 30 avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Publication du prospectus et mémoire en réponse pour l'offre publique d'acquisition de Takeda débutant le 30 avril 2018

Louvain (Belgique) - 27 avril 2018, 7:00h CEST - TiGenix NV (Euronext Bruxelles et NASDAQ: TIG), une société biopharmaceutique de pointe axée sur l'exploitation des propriétés anti-inflammatoires des cellules souches allogéniques ou provenant de donneurs, pour le développement de nouveaux traitements destinés à des maladies graves, annonce aujourd'hui la publication du prospectus et du mémoire en réponse en relation avec l'offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle précédemment annoncée de Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") pour acquérir TiGenix (l'"Offre).

L'Offre porte sur toutes les actions ordinaires ("Actions Ordinaires"), warrants ("Warrants") et American Depositary Shares ("ADSs" et conjointement avec les Actions Ordinaires et les Warrants, les "Titres") de TiGenix en circulation, qui ne sont pas encore détenus par Takeda et ses sociétés liées et qui feront l'objet de deux offres séparées: (i) une offre à tous les détenteurs d'Actions Ordinaires et de Warrants conformément au droit belge applicable (l'"Offre Belge"), et (ii) une offre aux détenteurs d'Actions Ordinaires résidant aux USA conformément au droit américain applicable (l'"Offre U.S.").

La période d'acceptation initiale de l'Offre commencera le 30 avril 2018 et expirera le 31 mai 2018 (inclus) à 16 heures CEST/ 10 heures ET (sauf extension). Durant la période d'acceptation initiale, les détenteurs de Titres peuvent transférer leurs Titres dans l'Offre Belge ou l'Offre U.S., selon le cas, en suivant les instructions exposées dans le prospectus publié et la déclaration d'offre publique d'acquisition sur Formulaire TO, à publier respectivement par Takeda concernant l'Offre. Takeda a l'intention d'annoncer les résultats de la période d'acceptation initiale le 6 juin 2018.

Offre Belge - Prospectus et Mémoire en Réponse



Suite à approbation par l'autorité des services et marchés financiers ("FSMA") le 24 avril 2018, Takeda a publié aujourd'hui un prospectus dans lequel il indique tous les détails de l'Offre Belge, et TiGenix a publié aujourd'hui un mémoire en réponse, dans lequel il indique la position de son conseil d'administration sur l'Offre Belge. Dans le mémoire en réponse, le conseil d'administration de TiGenix, par décision unanime, recommande que les détenteurs d'Actions Ordinaires et de Warrants acceptent l'Offre Belge et transfèrent leurs Actions Ordinaires et/ou Warrants conformément à l'Offre Belge.

Plus d'informations sur l'Offre Belge, en ce compris les conditions suspensives auxquelles la réalisation de l'Offre est soumise, sont indiquées dans le prospectus et dans le placard publié aujourd'hui par Takeda (joint au présent communiqué).

Le prospectus (en ce compris le mémoire en réponse du conseil d'administration) est disponible gratuitement par téléphone (+32 (0) 2 433 41 13). Une version électronique du prospectus (en ce compris le formulaire d'acceptation et le mémoire en réponse) est également disponible sur les sites internet de BNP Paribas SA/NV (www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (français et anglais) et www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (néerlandais et anglais)), Takeda (http://www.takeda.com/newsroom) et TiGenix (http://tigenix.com/takeda-takeover-bid).

Offre U.S. - déclaration d'offre publique d'acquisition sur Formulaire TO

Il est attendu que Takeda dépose une déclaration d'offre publique d'acquisition sur Formulaire TO relative à l'Offre U.S. auprès de la Commission Boursière Américaine (U.S. Securities and Exchange Commission) ("SEC") le 30 avril 2018. Le même jour, TiGenix déposera une déclaration de sollicitation/recommandation sur Formulaire 14D-9 auprès de la SEC, qui inclura la recommandation du conseil d'administration de TiGenix concernant l'Offre.

Les détenteurs d'ADSs et d'Actions Ordinaires soumises à l'Offre U.S. qui souhaitent participer à l'Offre U.S., sont priés de revoir soigneusement les documents relatifs à l'Offre U.S. qui seront déposés par Takeda et TiGenix auprès de la SEC étant donné que ces documents contiendront d'importantes informations, en ce compris les termes et conditions de l'Offre U.S.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

TiGenix

Claudia Jiménez

Senior Director Investor Relations and Communications

Tel: +34918049264

claudia.jimenez@tigenix.com



COMFI

Gunther De Backer

T: +32 2 290 90 92 / +32 475 90 39 09

gunther @comfi.be

A propos TiGenix

TiGenix NV (Euronext Brussels et NASDAQ: TIG) est une société biopharmaceutique de pointe qui développe de nouvelles thérapies pour le traitement de conditions médicales graves, en exploitant des propriétés anti-inflammatoires de cellules souches allogéniques expansées ou issues de donneurs.

Le produit phare de TiGenix, Alofisel (darvadstrocel), précédemment Cx601, a reçu l'approbation de la Commission Européenne (CE) pour le traitement des fistules périanales complexes chez les patients adultes atteints de la maladie de Crohn luminale non-active/moyennement active, quand les fistules ont montré une réponse inadéquate à au moins une thérapie conventionnelle ou biologique. Un essai global de Phase III visant à soutenir une future demande de licence de produits biologiques (Biologic License Application - BLA) aux USA a débuté en 2017. TiGenix a conclu un accord de licence avec Takeda, une société pharmaceutique mondiale spécialisée en gastro-entérologie, selon lequel Takeda a acquis le droit exclusif de développer et commercialiser l'Alofisel pour le traitement des fistules périanales complexes en dehors des États-Unis. Le deuxième produit de TiGenix dérivé du tissu adipeux, le Cx611, est en cours d'essai de Phase I/II dans la septicémie sévère - une cause majeure de mortalité dans les pays développés. Le siège social de TiGenix est basé à Louvain (Belgique) et la société a également des activités à Madrid (Espagne) et Cambridge, Massachussetts (États-Unis). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.tigenix.com.

Information prospective

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de futures performances anticipées de TiGenix et du marché sur lequel elle opère et des déclarations en relation avec la réalisation attendue de l'offre publique d'acquisition, qui implique un certain nombre de risques et d'incertitudes, en ce compris la satisfaction de certaines conditions suspensives à l'offre publique d'acquisition, la possibilité que la transaction ne soit pas achevée, l'impact de l'économie générale, l'industrie, le marché et les conditions politiques, et les autres risques et incertitudes discutées dans les dépôts publics de TiGenix auprès de la SEC, en ce compris la section "Facteurs à Risque" du Formulaire 20-F de TiGenix déposé le 16 avril 2018, ainsi que les documents relatifs à l'offre publique d'acquisition à déposer par Takeda et la déclaration de sollicitation/recommandation à déposer par TiGenix. Certaines de ces déclarations, prévisions, estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitiation, "croit", "s'attend à", "projette", "envisage", "planifie", "cherche", "estime", "peut", "sera" ou "continue" et d'autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et évaluations de risques, incertitudes et autres facteurs connus ou inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés, mais qui pourraient s'avérer ou ne pas s'avérer corrects. Les évènements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs indépendants hors du contrôle de TiGenix. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances, échéances ou réalisations de TiGenix, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisation futurs, tels qu'ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, ces déclarations prospectives, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication de ce communiqué de presse. Takeda et TiGenix déclinent toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de TiGenix à l'égard de celles-ci ou tout changement dans les évènements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations, prévisions ou estimations sont fondées, à l'exception de ce qui est requis par le droit belge.

Décharge de responsabilité

L'offre publique d'acquisition des Actions Ordinaires, Warrants et ADSs commencera le 30 avril 2018. Cette communication est à titre informatif uniquement et ne constitue ni une offre d'acquisition des titres de TiGenix, ni une sollicitation par quiconque dans une juridiction à l'égard de ces titres, un quelconque vote ou une quelconque approbation. Ni ce communiqué de presse, ni toute information à l'égard des éléments contenus dans le présent document ne peut être produit dans une juridiction où une inscription, une qualification ou toute autre obligation est en vigueur ou le serait eu égard à son contenu ou au contenu du présent document. Toute défaillance dans la conformité avec ces restrictions peut constituer une violation des lois ou régulations financières dans ces juridictions. Takeda, TiGenix et leurs sociétés liées respectives déclinent explicitement toute responsabilité pour la violation de ces restrictions par toute personne.

Information supplémentaire importante pour les Investisseurs Américains

L'offre publique d'acquisition volontaire décrite dans le présent communiqué n'a pas encore commencé. Ce communiqué de presse est destiné à des fins d'information uniquement et ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'acquisition ni une sollicitation à une offre pour vendre tout titre dans TiGenix.

Au moment où l'offre publique d'acquisition volontaire commencera, les détenteurs des Titres seront encouragés à lire les documents d'offre, qui seront disponibles sur www.sec.gov. L'Offre U.S. ne sera faite que conformément à une offre d'acquisition et aux documents y relatifs. Au moment où l'Offre U.S. commencera, Takeda déposera, ou fera déposer, une déclaration d'offre publique d'acquisition sur Formulaire TO auprès de la SEC et, après cela, TiGenix déposera une déclaration de sollicitation/recommandation sur Formulaire 14D-9, dans chacun des cas, en relation avec l'Offre U.S.

Les détenteurs d'ADSs ou d'Actions Ordinaires soumises à l'Offre Américaine qui souhaitent participer à l'Offre U.S., sont encouragés à revoir attentivement les documents en relation avec l'Offre U.S. qui seront déposés par Takeda auprès de la SEC étant donné que ces documents contiennent des informations importantes, en ce compris les termes et conditions de l'Offre U.S. Les détenteurs d'ADSs et d'Actions Ordinaires soumises à l'Offre U.S. qui souhaitent participer à l'Offre U.S., sont également encouragés à lire la déclaration de sollicitation/recommandation connexe sur Formulaire 14D-9 qui sera déposée auprès de la SEC, par TiGenix en relation avec l'Offre U.S. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de ces documents après qu'ils aient été déposés auprès de la SEC, ainsi que les autres documents déposés par TiGenix et Takeda, sur le site web de la SEC sur www.sec.gov. Les investisseurs et détenteurs de titres peuvent également obtenir des copies gratuites de la déclaration de solliciation/recommandation Sur Formulaire 14D-9 et d'autres documents publiés auprès de la SEC par TiGenix sur www.tigenix.com. Le Formulaire TO, en ce compris l'offre d'acquisition et les documents y relatifs, et le Formulaire 14D-9, en ce compris la déclaration de solliciation/recommandation, peuvent également être obtenus gratuitement en contactant Georgeson LLC, l'agent d'information pour l'offre publique d'acquisition, au +1 866 391 6921. En plus de l'offre et des documents d'offre publique d'acquisition ainsi que de la déclaration de sollicitation/recommandation, TiGenix dépose des rapports et d'autres informations auprès de la SEC. Vous pouvez lire et copier ces rapports et autres informations déposées par TiGenix auprès de la Public Reference Room de la SEC au 100F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Veuillez svp appeler la SEC au 1-800-SEC-0330 pour plus d'informations sur la Public Reference Room. Les documents déposés par TiGenix auprès de la SEC sont également disponibles au public à partir des services commerciaux de retrait de document et du site web entretenu par la SEC sur www.sec.gov.

VOUS DEVRIEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DOCUMENTS DÉPOSÉS PAR TAKEDA ET TIGENIX AUPRÈS DE LA SEC AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION EN CE QUI CONCERNE L'OFFRE AMÉRICAINE.

OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE EN ESPECES

EVENTUELLEMENT SUIVIE D'UNE OFFRE DE REPRISE







PAR







TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

Une société de droit japonais

(l'"Offrant") SUR l'ensemble dES 284.416.078 ACTIONS ET des 12.490.614 WARRANTS

QUI NE SONT PAS ENCORE DETENUS PAR L'OFFRANT OU PAR LES PERSONNES LIEES A CELUI-CI





DE







Tigenix nv

Une société anonyme de droit belge

(la "Société Visée") Prix offert



1,78 EUR par action (chacune, une "Action") et un prix par warrant pour acquérir des Actions (chacun, un "Warrant" et les Warrants, conjointement avec les Actions, les "Titres") déterminé en fonction du prix d'exercice et de la durée de chacun de ces Warrants (l'"Offre").



Offre U.S. Simultanément à l'Offre, l'Offrant lancera une offre aux Etats-Unis d'Amérique ("USA") portant sur l'ensemble des Actions détenues par des détenteurs qui résident aux USA (en ce compris les détenteurs qui sont des 'United States holders' au sens de la Rule 14(d)-1(d) du Securities Exchange Act américain de 1934, tel que modifié) et l'ensemble des American Depositary Shares de la Société Visée (chacune, une "ADS"), détenues par des détenteurs où qu'ils se trouvent (l'"Offre U.S."). Période d'Acceptation Initiale Du 30 avril 2018 au 31 mai 2018 (inclus) à 16 heures CEST Publication des résultats 6 juin 2018 Paiement Sauf si les Conditions ne sont pas remplies (et l'Offrant n'y a pas renoncé), 8 juin 2018 Conditions L'Offre est soumise aux conditions suspensives suivantes (les "Conditions"):







(i) le transfert d'un nombre de titres (soit d'Actions, de Warrants et d'ADSs) dans l'Offre et l'Offre U.S., dans son ensemble, qui, avec l'ensemble des titres de la Société Visée (soit des actions) détenus par l'Offrant et les personnes liées à celui-ci, représente ou donne accès à 85% ou plus des droits de vote représentés ou auxquels ont été donnés l'accès par l'ensemble des titres en circulation de la Société Visée (soit actions, Warrants et ADSs) sur une base totalement diluée à compter de la fin de la Période d'Acceptation Initiale; et







(ii) l'absence d'un effet significativement défavorable, ayant lieu à tout moment après le 5 janvier 2018, défini dans l''Offer and Support Agreement' conclu entre l'Offrant et la Société Visée en date du 5 janvier 2018 (le "Contrat") comme tout état de fait, circonstance, condition, évènement, changement, développement, survenance, résultat ou effet (individuellement désigné un "Effet") qui, individuellement ou collectivement avec un ou plusieurs autres Effets, a résulté ou pourrait raisonnablement résulter (en pareil cas, dans la mesure où cette probabilité est confirmée par un expert indépendant) en une perte ou en un passif pour la Société Visée et ses filiales (le "Groupe Visé"), dans son ensemble, ayant un impact négatif dépassant quinze millions d'euros (EUR 15.000.000) (après impôts) sur la valeur de l'actif net consolidé de la Société Visée (que cet Effet se matérialise avant, pendant ou après la réalisation de l'Offre), à l'exclusion de tout Effet résultant:







(A) changements apportés aux IFRS, GAAP ou toutes autres normes comptables applicables ou à l'interprétation officielle de ceux-ci;







(B) changements dans les marchés financiers ou boursiers ou les conditions économiques, réglementaires ou politiques générales en Belgique, Espagne, USA ou au Japon;







(C) changements de toute loi fédérale, nationale ou locale (sous toute forme que ce soit), constitution, traité, convention, ordonnance, code, règle, règlement, ordre, injonction, jugement, décret, décision ou autre obligation similaire, telle que modifiée sauf stipulation contraire expresse, édictée, adoptée, promulguée ou appliquée par toute autorité gouvernementale, autorité quasi-gouvernementale, instance, court, organisme gouvernemental ou d'autoréglementation, commission, tribunal ou organisation ou toute entité ou agence réglementaire, administrative ou autre, ou tout département ou succursale politique ou autre de ce qui précède, étrangère, nationale, fédérale, territoriale, étatique ou locale, qui a ou prétend avoir une compétence juridictionnelle sur la personne concernée ou ses affaires, biens, actifs ou opérations, ou bourse ou entité similaire, qui lie cette partie; ou de l'interprétation officielle de ceux-ci affectant les activités commerciales existantes du Groupe Visé ou les changements de conditions affectant les marchés géographiques dans lesquels les membres du Groupe Visé opèrent;







(D) actes de guerre, sabotage ou terrorisme, ouragans, inondations, incendie de forêt, tornades, tremblements de terre ou autres catastrophes naturelles ou d'évènements de force majeure impliquant la Belgique, l'Espagne, les USA ou le Japon;







(E) l'annonce de la transaction ou la réalisation de l'Offre, en ce compris l'impact de celles-ci sur les relations, contractuelles ou autres, avec les clients, fournisseurs, vendeurs, prêteurs, investisseurs, donneurs de licence, preneurs de licence, partenaires d'entreprise ou employés (à l'exception de certains employés clés, autres que tout employé clé qui met volontairement fin à sa relation de travail avec un membre du Groupe Visé) du Groupe Visé (autrement que par une violation du Contrat par un membre du Groupe Visé;







(F) tout défaut d'un membre du Groupe Visé de respecter les budgets, projections, prévisions ou prédictions de performance financière internes ou publiés pour toute période, en ce compris toute baisse du prix ou toute variation du volume de négociation de tout titre émis par un membre du Groupe Visé (autrement que par une violation du Contrat par un membre du Groupe Visé);







(G) toute mesure prise (ou omise d'être prise) à la demande écrite de l'Offrant;







(H) toute mesure omise d'être prise par la Société Visée qui requiert le consentement écrit de l'Offrant conformément au Contrat dans la mesure où l'Offrant ne donne pas son consentement raisonnable après une demande écrite à cet effet conformément aux termes du Contrat;









toute mesure prise par un membre du Groupe Visé qui est requis conformément au Contrat;

tout changement, évènement, survenance ou développement relatif aux produits ou produits candidats du Groupe Visé; et

toute violation au Contrat par l'Offrant.







Les Conditions sont stipulées dans l'intérêt exclusif de l'Offrant, qui se réserve le droit de renoncer à toute Condition, en tout ou en partie. Si l'une de ces Conditions n'est pas remplie, l'Offrant fera part de sa décision de renoncer ou non à cette(ces) Condition(s), au plus tard au moment de la publication des résultats de la Période d'Acceptation Initiale. Réouverture L'Offre peut ou doit être rouverte dans les cas suivants:







Réouverture volontaire (moins de 85%)



Si un nombre de titres (soit d'Actions, de Warrants et d'ADSs) a été transféré dans l'Offre et l'Offre U.S., dans son ensemble, qui, avec l'ensemble des titres de la Société Visée (soit des actions) détenus par l'Offrant et les personnes liées à celui-ci, représente ou donne accès à moins de 85% des droits de vote représentés ou auxquels ont été donnés l'accès par l'ensemble des titres en circulation de la Société Visée (soit actions, Warrants et ADSs) sur une base totalement diluée à compter de la fin de la Période d'Acceptation Initiale, une des Conditions n'a pas été remplie et l'Offrant aura le droit de se retirer de l'Offre et de l'Offre U.S.







En pareil cas, l'Offrant devra faire part, à la date de publication des résultats de la Période d'Acceptation Initiale, de sa décision de renoncer ou non à une telle Condition.







En pareil cas, l'Offrant se réserve également le droit de rouvrir l'Offre de manière volontaire, à son entière discrétion, ce que l'Offrant s'est engagé à faire dans le Contrat s'il décide de renoncer à la Condition (sous réserve de la réalisation de, ou de la renonciation à, toutes les autres Conditions). Cette réouverture volontaire prendra cours le dixième (10e) jour ouvrable à compter de la publication des résultats de la Période d'Acceptation Initiale, pour une nouvelle Période d'Acceptation de dix (10) jours ouvrables au moins et de quinze (15) jours ouvrables au plus. La durée totale de la Période d'Acceptation Initiale et d'une réouverture volontaire de l'Offre ne peut en aucun cas être supérieure à dix (10) semaines.







Réouverture volontaire (plus de 85% mais moins de 90%)



Si un nombre de titres (soit d'Actions, de Warrants et d'ADSs) a été transféré dans l'Offre et l'Offre U.S., dans son ensemble, qui, avec l'ensemble des titres de la Société Visée (soit des actions) détenus par l'Offrant et les personnes liées à celui-ci, représente ou donne accès à 85% au moins des droits de vote représentés ou auxquels ont été donnés l'accès par l'ensemble des titres en circulation de la Société Visée (soit actions, Warrants et ADSs) sur une base totalement diluée à compter de la fin de la Période d'Acceptation Initiale, mais l'Offrant détient moins de 90% des titres avec droit de vote de la Société Visée (soit de l'ensemble des actions (en ce compris les actions représentées par des ADSs) de la Société Visée), la Condition (i) a été remplie.







Afin de donner aux détenteurs de Warrants qui décident d'exercer leurs Warrants suffisamment de temps pour transférer leurs Actions (acquises suite à l'exercice de Warrants) dans l'Offre, l'Offrant s'est engagé dans le Contrat à rouvrir l'Offre de manière volontaire aux mêmes modalités et conditions qu'au cours de la Période d'Acceptation Initiale, pour une période de dix (10) jours ouvrables. L'Offrant permet aux détenteurs de Warrants de transférer leurs Actions (acquises suite à l'exercice de tels Warrants) dans l'Offre en attendant l'émission effective de ces Actions.







Réouverture obligatoire (au moins 90%)



Si l'Offrant (conjointement avec les personnes liées à celui-ci) détient au moins 90% des titres avec droit de vote de la Société Visée (soit de l'ensemble des actions (en ce compris les actions représentées par des ADSs) de la Société Visée) suite à l'expiration de la Période d'Acceptation Initiale, l'Offre sera obligatoirement rouverte conformément à l'article 35, 1° de l'Arrêté Royal belge du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition (l'"Arrêté Royal").







La réouverture obligatoire en vertu de l'article 35, 1° de l'Arrêté Royal s'appliquera également lorsque le seuil susmentionné de 90% n'a pas été immédiatement atteint suite à la Période d'Acceptation Initiale, mais seulement après la réouverture volontaire visée ci-dessus.







En cas de réouverture obligatoire en vertu de l'article 35, 1° de l'Arrêté Royal, l'Offre sera rouverte dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la publication des résultats de la dernière Période d'Acceptation qui précède pour une nouvelle Période d'Acceptation de cinq (5) jours ouvrables au moins et de quinze (15) jours ouvrables au plus. Offre de Reprise L'Offrant a l'intention de lancer une offre publique de reprise simplifiée conformément aux articles 42 et 43 de l'Arrêté Royal et à l'article 513 du Code des sociétés belge (l'"Offre de Reprise"), si les conditions applicables à cette Offre de Reprise sont remplies.



Retrait de l'acceptation Conformément à l'article 25, 1° de l'Arrêté Royal, les détenteurs de Titres (les "Détenteurs de Titres") qui ont déjà accepté l'Offre, peuvent retirer leur acceptation à tout moment au cours de la Période d'Acceptation concernée.







Pour qu'un retrait d'une acceptation soit valable, il doit être directement notifié par écrit à l'intermédiaire financier auprès duquel le Détenteur de Titres a déposé son Formulaire d'Acceptation, tout en précisant le nombre de Titres pour lequel l'acceptation est retirée. Les Actionnaires détenant des Actions nominatives et les détenteurs de Warrants sont informés par la Société Visée de la procédure à suivre pour procéder au retrait de leur acceptation. Dans le cas où le Détenteur de Titres notifie son retrait à un intermédiaire financier autre que l'Etablissement-Guichet, cet intermédiaire financier aura l'obligation et la responsabilité de notifier le retrait à l'Etablissement-Guichet à temps. Cette notification à l'Etablissement-Guichet doit être faite au plus tard le 31 mai 2018 à 16 heures CEST (pour ce qui concerne la Période d'Acceptation Initiale) ou, le cas échéant, à la date qui sera déterminée dans la notification et/ou le communiqué de presse concerné(e). Prospectus, formulaire d'acceptation et mémoire en réponse



Le prospectus (en ce compris le formulaire d'acceptation et le mémoire en réponse) peut être obtenu gratuitement par téléphone (+32 (0)2 433 41 13). Une version électronique du prospectus (en ce compris le formulaire d'acceptation et le mémoire en réponse) est également disponible sur les sites Internet de BNP Paribas Fortis SA/NV (www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (français et anglais) et www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (néerlandais et anglais)), de l'Offrant (http://www.takeda.com/newsroom) et de la Société Visée (http://tigenix.com/takeda-takeover-bid). Dépôt des formulaires d'acceptation et coûts Les Détenteurs de Titres peuvent accepter l'Offre et vendre leurs Titres en complétant, signant et déposant dûment le formulaire d'acceptation au plus tard le dernier jour de la Période d'Acceptation Initiale, ou, le cas échéant, de la Période d'Acceptation subséquente d'une réouverture de l'Offre. Le formulaire d'acceptation dûment complété et signé peut être déposé gratuitement et directement aux guichets de l'Etablissement-Guichet. Les Détenteurs de Titres peuvent également choisir de faire enregistrer leur acceptation, directement ou indirectement, par le biais d'un autre intermédiaire financier. En pareil cas, ils sont invités à se renseigner sur les délais, coûts et frais que ces organisations peuvent demander et que les Détenteurs de Titres devront supporter. Les Actionnaires qui détiennent des Actions nominatives et les détenteurs de Warrants recevront une lettre de la Société Visée attestant leur propriété du nombre d'Actions et de Warrants, respectivement et décrivant la procédure à suivre afin de déposer leur formulaire d'acceptation dûment complété et signé. Taxe sur les transactions boursières L'Offrant paiera la taxe sur les transactions boursières dans la mesure où cette taxe serait due par les Détenteurs de Titres qui transfèrent leurs Titres à l'Offrant dans le cadre de l'Offre.



Etablissement-Guichet

