TiGenix présente ses résultats de l'an 2017

Louvain (BELGIQUE) - 12 avril 2018, 07h00 CEST - TiGenix NV (Euronext Brussels et NASDAQ : TIG), société biopharmaceutique de pointe axée sur l'exploitation des propriétés anti-inflammatoires des cellules souches allogéniques expansées, ou provenant de donneurs, pour le développement de nouveaux traitements destinés à des conditions médicales graves, a rendu publics aujourd'hui les résultats commerciaux et financiers pour l'an 2017 et événements ultérieurs.

Principaux résultats commerciaux et financiers pour l'an 2017 et événements ultérieurs

Le 23 mars 2018, Alofisel ® (darvadstrocel), auparavant dénommé Cx601, a reçu l'autorisation de la Commission Européenne (CE) pour le traitement des fistules périanales complexes chez les patients adultes atteints de la maladie de Crohn luminale non active/légèrement active, lorsque les fistules ont répondu de manière inadéquate à au moins un traitement conventionnel ou une biothérapie. Alofisel ® doit être utilisé après des étapes de préparation des fistule . Cette décision représente la première autorisation de commercialisation centralisée pour un traitement fondé sur des cellules souches allogéniques en Europe.

L'autorisation de la CE est délivrée suite à l'avis favorable, en décembre 2017, du Comité des Médicaments à Usage Humain ( Committee for Medicinal Products for Human Use , CHMP) de l'Agence Européenne des Médicaments ( European Medicines Agency , EMA), et du Comité des Thérapies Avancées ( Committee for Advanced Therapies , CAT).

En janvier 2018, le Comité des Médicaments Orphelins ( Committee for Orphan Medicinal Products , COMP) de l'EMA a ratifié la désignation de médicament orphelin ( Orphan Drug Designation , ODD) pour Alofisel® en Europe, accordée à l'origine en 2009.

TiGenix a renforcé la protection de sa propriété intellectuelle en 2017 avec une licence globale sur des brevets de Mesoblast Limited pour l'usage de cellules souches mésenchymateuses issues de tissu adipeux dans le traitement local des fistules, mais également avec la délivrance du brevet européen divisionnaire EP 2944688 à TiGenix, en octobre.

En juin 2017, l'essai clinique pivot de phase III au niveau global a été officiellement lancé en Europe et en Israël pour soutenir un prochain enregistrement du Cx601 (darvadstrocel) aux États-Unis. En vue de faciliter le développement de cet essai, en juin 2017, TiGenix a inauguré son siège central pour les États-Unis à Cambridge (Massachusetts) et a nommé deux dirigeants.

En décembre 2017, TiGenix a annoncé une concentration stratégique de ses ressources et de ses capacités sur sa plateforme de cellules souches allogéniques expansées issues de tissu adipeux (eASC) et dans ses produits candidats Alofisel ® /Cx601 et Cx611.

La position de trésorerie de TiGenix en date du 31 décembre 2017 présentait un solde de 34,1 millions d'euros. L'autorisation de communication pour Alofisel® octroyée le 23 mars 2018 s'est traduite par le versement de 15,0 millions d'euros par Takeda à TiGenix au terme de l'exercice.

Proposition d'acquisition de TiGenix par Takeda

Le 5 janvier 2018, Takeda a rendu publique son intention d'acquérir la totalité des titres de TiGenix avec droit de vote ou donnant accès à un droit de vote et n'étant pas encore la propriété de Takeda ou de ses filiales, pour un montant de 1,78 euros par action, un prix équivalent en espèces en American Depositary Share (« ADS ») et un prix en espèces en warrant fondé sur le prix d'exercice et à échéance de chaque warrant, soit une valeur nette totale de 520 millions d'euros environ.

Le 15 février 2018, Takeda a communiqué officiellement à l'Autorité des Services et Marchés Financiers (Financial Services and Markets Authority, FSMA) de la Belgique son intention de lancer l'offre publique d'acquisition. TiGenix prévoit que le lancement de l'offre d'acquisition par Takeda aura lieu en avril 2018.

La clôture de l'offre publique d'acquisition est subordonnée aux conditions suspensives suivantes, compte tenu du fait que l'autorisation antimonopole a déjà été obtenue aux États-Unis, de même que l'autorisation de commercialisation pour Alofisel® dans l'Union Européenne : (i) l'intégration, dans l'offre publique d'acquisition, d'un nombre total d'actions, d'ADS et de warrants qui, avec toutes les actions, ADS et warrants appartenant à Takeda et à ses filiales, représente ou donne accès à 85 % ou plus des droits de vote représentés ou accessibles pour toutes les actions, ADS et warrants en circulation sur une base entièrement diluée à la fin de la première période d'acceptation de l'offre publique d'acquisition, et (ii) l'absence d'effets indésirables importants à tout moment ultérieurement à l'annonce officielle (c'est-à-dire, le 5 janvier 2018). Cette opération ne sera possible que si ces conditions sont remplies (ou si Takeda y renonce, le cas échéant) avant la fin de la première période d'acceptation de l'offre publique d'acquisition.

Suite à l'obtention de l'autorisation de la FSMA, Takeda publiera un prospectus avec tous les détails de l'offre publique d'acquisition, et TiGenix publiera un mémorandum de réponse dans lequel elle manifestera la position de son comité directeur vis-à-vis de cette offre.

TiGenix prévoit que Takeda annoncera les résultats de la première période d'acceptation de l'offre publique d'acquisition 24 jours ouvrables environ après le lancement de l'offre.

« Cette période a été décisive pour TiGenix. Alofisel® est devenu le premier traitement fondé sur des cellules souches allogéniques à avoir reçu une autorisation de commercialisation en Europe, ayant ainsi surmonté le dernier obstacle qui empêchait d'offrir à la communauté médicale cette nouvelle option de traitement pour les patients présentant une complication grave et invalidante de la maladie de Crohn », a indiqué Eduardo Bravo, CEO de TiGenix. « Nous avons également fait d'importants progrès dans la mise au point du Cx601 dans le cadre du traitement des fistules périanales complexes aux États-Unis et pour d'autres indications qui s'adaptent à notre stratégie fondée sur la plateforme eASC, qui inclut Alofisel®/Cx601 et Cx611, comme nous l'avons annoncé en décembre. »

« Nous sommes convaincus que l'offre publique d'acquisition annoncée par Takeda est un pas dans la bonne direction pour les actionnaires de TiGenix et qu'elle reflète la véritable valeur de notre dévouement aux patients au cours de ces dernières années. L'expérience de TiGenix peut être très utile pour Takeda, en vue de remplir plus rapidement son objectif de développement de nouveaux traitements fondés sur des cellules souches. Takeda est une société centrée sur le patient qui possède les meilleurs ressources et les meilleures capacités pour permettre aux patients du monde entier d'avoir accès à Alofisel®/Cx601."

Rappel opérationnel

Alofisel® (darvadstrocel) / Cx601

Le 23 mars 2018, Alofisel® (darvadstrocel), auparavant dénommé Cx601, a reçu l'autorisation de la Commission Européenne (CE) pour le traitementde fistules périanales complexes chez les patients adultes atteints de maladie de Crohn luminale non active/légèrement active, lorsque les fistules ont répondu de manière inadéquate à au moins un traitement conventionnel ou une biothérapie. Alofisel doit être utilisé après des étapes de préparation des fistules1. Cette décision représente la première autorisation de commercialisation pour une thérapie fondée sur des cellules souches allogéniques en Europe.

L'autorisation de commercialisation s'est traduite par le paiement de 15 millions d'euros par Takeda à TiGenix, ainsi que la mise en oeuvre du processus de transfert d'autorisation de TiGenix à Takeda. L'autorisation de commercialisation a été délivrée après l'avis favorable du CHMP et du CAT, en décembre 2017. Cette recommandation était fondée sur les résultats de l'essai pivot de phase III ADMIRE-CD de TiGenix, qui comprenaient les données des semaines 24 et 52 publiées dans des revues spécialisées (les données de la semaine 24 ont été publiées dans The Lancet en 2016, et celles de la semaine 52 sont parues dans Gastroenterology en 2018) ; les bons résultats de suivi au terme de 104 semaines, ne figurant pas dans le rapport de demande, ont également confirmé le profil continu d'efficacité et de sécurité du produit.

En janvier 2018, le COMP de l'EMA a ratifié la désignation de médicament orphelin pour Alofisel® en Europe, accordée à l'origine en 2009.

En novembre 2017, le CHMP a approuvé la désignation commerciale proposée par la société, Alofisel®, pour le Cx601. Alofisel® est une marque déposée de TiGenix et sera la désignation employée en Europe.

En octobre 2017, l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (Food and Drug Administration, FDA) a accordé au Cx601 (darvadstrocel) la désignation de médicament orphelin pour le traitement des patients souffrant de la maladie de Crohn et de fistules. La FDA accorde l'appellation de médicament orphelin aux produits innovants destinés au traitement de conditions médicales qui touchent moins de 200 000 personnes aux États-Unis. Cette appellation, dont le but est de faciliter le développement de médicaments pour le traitement de maladies rares, présente d'importants avantages pour le parrain, dont sept ans d'exploitation commerciale en exclusivité après l'obtention de l'autorisation de commercialisation, des crédits d'impôts pour les coûts de recherche clinique, l'accès à des subventions pour produits orphelins ou l'exonération de certains tarifs administratifs.

En septembre 2017, TiGenix a obtenu une licence pour la production commerciale de cellules souches allogéniques expansées en provenance de tissu adipeux (expanded adipose-derived stem cells, eASC) dans son centre de fabrication élargi à Madrid. La licence de fabrication garantit la capacité de production nécessaire pour la possibilité d'une commercialisation initiale d'Alofisel® en Europe. Le centre élargi aura également une capacité suffisante pour fabriquer d'autres produits que TiGenix développe actuellement, dont le Cx611.

En juin 2017, TiGenix a officiellement lancé l'essai pivot de phase III au niveau global du Cx601 pour le traitement des fistules périanales complexes chez les patients atteints de la maladie de Crohn, conçu pour soutenir une prochaine demande d'autorisation du Cx601 aux États-Unis. L'essai clinique pivot de phase III au niveau global est une étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo, conçue pour confirmer les niveaux d'efficacité et de sécurité d'une dose unique de Cx601 dans le cadre du traitement des fistules périanales complexes chez les patients souffrant de la maladie de Crohn. La conception de cette étude est semblable à l'essai européen de phase III ADMIRE-CD pour Alofisel® et le critère principal d'évaluation est le même dans les deux cas. En date du 31 mars 2018, plusieurs patients ont été recrutés pour participer à une étude dans 37 centres de sept pays en Europe (l'Espagne, l'Italie, la France, la Pologne, la Belgique, la Hongrie et la République Tchèque). Il est prévu de recevoir l'autorisation (IND) pour commencer le recrutement aux États-Unis vers la fin de l'an 2018.

Également en juin 2017, TiGenix a inauguré son siège central pour les États-Unis à Cambridge (Massachusetts). Les opérations de TiGenix aux États-Unis établissent leur base au Centre d'Innovation de Cambridge, à Kendall Square, à l'épicentre de l'espace biotechnologique de Boston. Par la suite, TiGenix a consolidé ses opérations aux États-Unis avec la désignation de deux dirigeants: le Docteur Gregory Gordon, chef du Département Médical (États-Unis), et Annette Valles-Sukkar, directrice associée pour Projets Cliniques.

TiGenix a continué de renforcer la protection de sa propriété intellectuelle pour Alofisel®/Cx601 en 2017 :

En décembre, Mesoblast Limited a accordé à la société une licence globale exclusive lui donnant accès à certains brevets pour faciliter la commercialisation globale d'Alofisel ® /Cx601 pour le traitement local des fistules. Cet accord autorise TiGenix à accorder des sous-licences à des filiales et à des tiers, y compris l'associé actuel de TiGenix pour le développement et la commercialisation hors des États-Unis, Takeda.

En novembre, la chambre d'appel du Bureau Européen des Brevets (BEB) a approuvé la version modifiée du brevet EP 2292737, dénommée « Usage de cellules souches stromales en provenance de tissu adipeux pour le traitement des fistules ». D'autre part, en octobre 2017, le BEB a également accordé à TiGenix le brevet divisionnaire EP 2944688 dénommé « Utilisation de cellules souches stromales en provenance de tissu adipeux pour le traitement des fistules », servant de protection aux composés pharmaceutiques intégrant le Cx601. Ces deux brevets permettent d'assurer une haute protection pour le produit le plus avancé de l'entreprise.

TiGenix a continué à transmettre des résultats favorables de l'essai clinique de phase III ADMIRE-CD au cours de l'an 2017 et dans les premiers mois de 2018 :

En janvier 2018, ont été publiés dans Gastroenterology 3 les résultats favorables de la semaine 52 de l'essai clinique de phase III ADMIRE-CD, indiquant qu'Alofisel ® maintient une rémission régulière des fistules périanales complexes résistantes au traitement chez les patients atteints de la maladie de Crohn. Les résultats prouvent qu'une seule piqûre d'Alofisel ® présente une supériorité statistiquement significative par rapport au groupe témoin dans la rémission combinée des fistules périanales à la semaine 52. Les données après un an confirment également le profil favorable de sécurité et de tolérabilité d'Alofisel ® constaté à la semaine 24. Ces données feront partie de la demande d'autorisation de commercialisation présentée par TiGenix pour Alofisel ® .

Les résultats au terme de 52 semaines ont également été présentés dans plusieurs conférences internationales importantes, dont le 12 ème Congrès de l'Organisation Européenne de la Maladie de Crohn et de la Colite (ECCO) en février 2017, et la réunion annuelle de la Semaine des Maladies Digestives ( Digestive Disease Week , DDW) 2017, l'un des plus prestigieux congrès de gastro-entérologie, en mai 2017. Ces données ont également été sélectionnées pour un exposé oral au Congrès Mondial de Gastro-entérologie à l'occasion de la réunion scientifique annuelle du Congrès Américain de Gastro-entérologie 2017 (WCOG/ACG) en octobre 2017, et en novembre 2017, elles ont été présentées à l'occasion de l'EHA-SWG Scientific Meeting dédié à l'avenir des cellules souches stromales mésenchymateuses.

En mars 2017, TiGenix a annoncé des résultats favorables dans le suivi au terme de 104 semaines, ce qui confirme le profil régulier d'efficacité et de sécurité d'Alofisel® dans le traitement des fistules périanales chez les patients atteints de la maladie de Crohn.

Orientation stratégique à la plateforme de cellules souches issues de tissu adipeux (eASC)

En décembre 2017, TiGenix a annoncé que la société mettrait ses ressources et ses capacités au service de sa plateforme technologique eASC et de ses produits candidats, Alofisel®/Cx601 et Cx611.

Cette décision a été prise suite à l'avis favorable du CHMP concernant Alofisel® pour le traitement des fistules périanales complexes dans la maladie de Crohn, ayant mis l'accent sur le potentiel de l'utilisation de cellules souches allogéniques issues de tissu adipeux pour le traitement dans des conditions inflammatoires associées aux maladies immuno-médiées.

TiGenix conserve tous les droits sur le développement du Cx601 pour d'autres indications. La société a identifié de nouvelles indications pour le Cx601 dans plusieurs domaines présentant de sérieux besoins médicaux non couverts et ayant des similitudes avec les fistules périanales complexes dans la maladie de Crohn en termes de développement de la maladie et de formes de traitement. TiGenix a travaillé avec son Comité Consultatif Scientifique en vue de définir le plan de développement clinique le plus approprié à chacune de ces indications avant d'aborder le sujet dans des réunions de consultation scientifique auprès des organismes de règlementation.

TiGenix continue également à faire des progrès dans son essai clinique de phase Ib/IIa SEPCELL pour l'évaluation du Cx611 comme première thérapie intraveineuse fondée sur des cellules souches allogéniques (ou issues de donneurs) dans le traitement du sepsis sévère secondaire à la pneumonie extra-hospitalière (sCAP) chez des patients exigeant une ventilation mécanique et/ou des vasopresseurs. Des patients sont déjà en cours de recrutement dans 17 centres en Belgique et en Espagne, et d'autres pays les rejoindront au long de l'an 2018. Au premier trimestre de 2018, après l'analyse des données de sécurité et d'efficacité des premiers 20 patients randomisés, le Comité Indépendant de Surveillance des Données (independent Data Monitoring Committee, iDMC) a recommandé de poursuivre l'étude sans aucun changement dans le protocole.

Principaux résultats financiers pour l'an 2017

Principaux chiffres de l'an 2017 (résultat consolidé)

Les recettes se sont élevées à 0,9 millions d'euros en 2017, face à 26,8 millions d'euros en 2016. Cette chute est principalement due aux revenus obtenus dans le cadre du contrat de licence souscrit avec Takeda en juillet 2016. La diminution des redevances et des concessions et autres produits d'exploitation au cours de l'année se doit au retrait de l'autorisation de commercialisation pour ChondroCelect pour des raisons commerciales, en novembre 2016.

Les pertes d'exploitation se sont élevées à 54,1 millions d'euros en 2017, face à 29,8 millions d'euros en 2016. Cette augmentation est principalement due à l'augmentation des dépenses de recherche et développement dans le cadre du lancement de l'essai clinique de phase III du Cx601 aux États-Unis, du lancement de l'essai clinique de phase Ib/IIa du Cx611 pour le sepsis sévère, et de la dépréciation des actifs d'acquisition de Coretherapix suite à la décision stratégique de donner la priorité à la plateforme eASC et de suspendre toutes les activités associées à la plateforme de cellules souches cardiaques (CSC). Les frais généraux et administratifs ont augmenté jusqu'à 9,9 millions d'euros face à 8,4 millions d'euros en 2016, principalement en raison des dépenses non récurrentes issues de la recherche d'un financement supplémentaire dans des marchés financiers des États-Unis pour se conformer à la Loi Sarbanes-Oxley et aux obligations de notification aux États-Unis et dans le cadre de l'accord de licence avec Mesoblast.

En conséquence de ce qui précède, les pertes d'exploitation se sont élevées à 53,2 millions d'euros en 2017, face à 3,0 millions d'euros en 2016.

Les intérêts sur les prêts et autres coûts financiers se sont élevés à 7,0 millions d'euros en 2017. Ces frais incluent des déboursements d'argent (3,0 millions d'euros) et des coûts non monétaires principalement dus à la comptabilisation de passifs au coût amorti (prêt de Kreos, la composante ordinaire des obligations convertibles et prêts gouvernementaux). Les pertes à la valeur de marché en 2017 se sont élevées à 14,6 millions d'euros. Ces pertes incluent des coûts non monétaires issus du changement de valeur de marché de la composante warrant des obligations convertibles (principalement en raison de la hausse du prix par action à la clôture de l'exercice 2017 par rapport à la clôture de l'exercice 2016) et des warrants émis dans le cadre du prêt de Kreos. Les pertes dues aux impôts sur le revenu en 2017 se sont élevées à 0,1 millions d'euros. Cette diminution par rapport à 2016 est due à l'ajournement jusqu'en 2018 de la reconnaissance des déductions fiscales prévues par la loi espagnole et découlant des activités de R&D en 2016.

En conséquence de ce qui précède, les pertes se sont élevées à 74,8 millions d'euros en 2017, face à 3,8 millions d'euros en 2016.

En date du 31 décembre 2017, la société avait des niveaux de liquidités et équivalents de trésorerie de 34,1 millions d'euros. Suite à l'octroi de l'autorisation de commercialisation par la Commission Européenne pour Alofisel®, le 23 mars 2018, cette position financière sera renforcée avec le versement de 15 millions d'euros par Takeda. La trésorerie nette employée dans des activités d'exploitation en 2017 s'est élevée à 30,3 millions d'euros.

Rapport du commissaire aux comptes

Le commissaire de la société, PwC Bedrijfsrevisoren bcvba, a substantiellement terminé son examen des résultats financiers de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, et a l'intention de délivrer un rapport sans réserves qui inclut un paragraphe d'observations sur le principe d'entreprise en activité (going concern). Le rapport du commissaire aux comptes pour les résultats financiers consolidés sera intégré au Rapport annuel de 2017, disponible pour consultation dans la rubrique investisseurs du site internet de TiGenix (www.tigenix.com) environ le 13 avril 2018.

Téléconférence et webcast

À conséquence de l'opération en cours avec Takeda, TiGenix n'organisera aucune téléconférence pour aborder ses résultats de l'an 2017.

À propos de TiGenix

TiGenix NV (Euronext Brussels et NASDAQ : TIG) est une société biopharmaceutique qui développe de nouvelles thérapies pour le traitement de conditions médicales graves, centrées sur l'utilisation des propriétés anti-inflammatoires de cellules souches allogéniques expansées ou issues de donneurs.

L'essai clinique de phase III européen du produit phare de TiGenix, Alofisel®, dans le traitement des fistules périanales complexes - une complication grave et invalidante de la maladie de Crohn - a été achevé avec succès. En 2017 a été lancé un essai de phase III global visant à soutenir une prochaine demande de licence de produits biologiques (BLA) aux États-Unis. TiGenix a signé un accord de licence avec Takeda, compagnie pharmaceutique mondiale spécialisée dans le domaine de la Gastro-entérologie, dans le cadre duquel Takeda a acquis le droit exclusif pour le développement et la commercialisation d'Alofisel® dans le cadre du traitement des fistules périanales complexes en-dehors des États-Unis. Le deuxième produit de TiGenix issu du tissu adipeux, le Cx611, est actuellement en cours d'évaluation dans un essai de phase Ib/IIa pour le sepsis sévère, l'une des causes principales de mortalité dans le monde développé. Le siège social de TiGenix est basé à Louvain (Belgique) et la société a également des activités à Madrid (Espagne) et à Cambridge (Massachussetts, États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.tigenix.com .

À propos d'Alofisel® (darvadstrocel) / Cx601

Alofisel®/ Cx601 est une suspension de cellules souches allogéniques (ou issues de donneurs) expansées dérivées de tissus adipeux (expanded adipose-derived stem cells, eASC) administrée localement pour le traitement des fistules périanales complexes chez des patients adultes atteints d'une maladie de Crohn qui ont précédemment répondu de manière insuffisante à une thérapie biologique ou conventionnelle. La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et les fistules périanales complexes représentent une complication grave et invalidante pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement efficace. Alofisel®/ Cx601 a reçu la désignation de médicament orphelin par la Commission européenne en 2009 et par l'Agence américaine des Aliments et des Médicaments (Food and Drug Administration, FDA) en 2017. TiGenix a terminé un essai clinique de phase III européen (ADMIRE-CD) en août 2015 au cours duquel le critère d'évaluation principal ainsi que le profil de sécurité et d'efficacité ont été confirmés. La probabilité que les patients traités par Alofisel® atteignent une rémission combinée par rapport à un témoin (placebo) a été supérieure à 44 %2. Les analyses du suivi réalisées à 52³ et à 104 semaines après le traitement ont confirmé le profil d'efficacité et de sécurité continuée du produit. Les résultats favorables de l'essai de phase III ADMIRE-CD pour la semaine 24 ont été publiés dans The Lancet en juillet 20162. À partir de ces résultats, TiGenix a présenté une demande d'autorisation de mise sur le marché de ce médicament auprès de l'Agence européenne des Médicaments (European Medicines Agency, EMA). L'autorisation de commercialisation en Europe a été délivrée en mars 2018. Parallèlement, en 2017, un essai clinique mondial de phase III (ADMIRE-CD-II) conçu pour supporter une future demande d'autorisation de produit biologique a été initié aux États-Unis (Biologics License Application, BLA). Le protocole de cet essai a été approuvé par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA) grâce à une procédure d'évaluation spéciale de protocole (Special Protocol Assessment, SPA) (clinicaltrials.gov ; NCT03279081). ADMIRE-CD II est une étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placébo, conçue pour confirmer les niveaux d'efficacité et de sécurité d'une dose unique de Cx601 dans le cadre du traitement des fistules périanales complexes chez les patients souffrant de la maladie de Crohn. En juillet 2016, TiGenix a conclu un accord de licence avec Takeda, société pharmaceutique mondiale spécialisée en gastro-entérologie, selon lequel Takeda a acquis les droits exclusifs de développer et de commercialiser Alofisel®/ Cx601 pour le traitement des fistules périanales complexes chez les patients atteints d'une maladie de Crohn en dehors des États-Unis.

Information prospective

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de futures performances anticipées de TiGenix et du marché sur lequel elle opère et des déclarations en relation avec la réalisation anticipée de l'offre publique d'acquisition, qui implique un certain nombre de risques et d'incertitudes, en ce compris la satisfaction de certaines conditions suspensives à l'offre publique d'acquisition, la possibilité que la transaction ne soit pas achevée, l'impact des conditions de l'économie générale, de l'industrie, du marché et de la politique, et les autres risques et incertitudes discutées dans les dépôts publics de TiGenix auprès de la SEC, en ce compris la section "Facteurs à Risque" du Fomulaire 20-F de TiGenix déposé le 6 avril 2017, ainsi que les documents relatifs à l'offre publique d'acquisition à déposer par Takeda et la déclaration de sollicitation/recommandation à déposer par TiGenix. Certaines de ces déclarations, prévisions, estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que "croit", "s'attend à", "projette", "planifie", "cherche", "estime", "peut", "veut" ou "continue" et d'autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés, mais qui pourrait s'avérer ou ne pas s'avérer corrects. Les évènements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs indépendants de la volonté de TiGenix. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances, échéances ou réalisations de TiGenix, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu'ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, ces déclarations prospectives, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du communiqué de presse. Takeda et TiGenix déclinent toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de TiGenix à l'égard de celles-ci ou tout changement dans les évènements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations, prévisions ou estimations sont fondées, à l'exception de ce qui est requis par le droit belge.

Prospectus et mémorandum de réponse

Suite à son approbation par l'autorité des services et marchés financiers ("FSMA"), le prospectus (en ce compris le formulaire d'acceptation et le mémoire en réponse) sera disponible gratuitement par téléphone (+32 (0)2 433 41 13). Une version électronique du prospectus (en ce compris le formulaire d'acceptation et le mémoire en réponse) sera également disponible sur le site web de BNP Paribas Fortis SA/NV (www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (français et anglais) et www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (néerlandais et anglais)), Takeda (http://www.takeda.com/newsroom) et TiGenix (http://tigenix.com/takeda-takeover-bid).

Décharge de responsabilité

L'offre publique d'acquisition pour les actions, warrants et American Depositary Shares en circulation n'a pas encore commencé. Ce communiqué de presse est à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre d'acquisition des titres de TiGenix, ni une sollicitation par quiconque dans une quelconque juridiction à l'égard de ces titres, tout vote ou approbation. Si Takeda décide de procéder à l'offre d'acquisition des titres de TiGenix par le biais de l'offre publique d'acquisition, cette offre ne sera faite et ne pourra être faite que sur la base d'un document d'offre approuvé par la FSMA et de documents d'offre publique d'acquisition déposés auprès de la SEC, que les détenteurs de titres dans TiGenix devraient lire étant donné qu'ils contiendront des informations importantes. Ce communiqué de presse ne constitue pas un substitut à ces documents d'offre. Ni ce communiqué de presse, ni toute information à cet égard contenue dans le présent document ne peut être produit dans une juridiction où une inscription, une qualification ou tout autre obligation est en vigueur ou le serait eu égard au contenu de ce document ou de ces documents. Toute défaillance dans la conformité avec ces restrictions peut constituer une violation des lois ou régulations financières dans ces juridictions. Takeda, TiGenix et leurs sociétés liées respectives déclinent explicitement toute responsabilité pour la violation de ces restrictions par toute personne.

Information supplémentaire importante pour les investisseurs américains

L'offre publique d'acquisition volontaire décrite dans le présent communiqué n'a pas encore commencé. Ce communiqué de presse est destiné à des fins d'information uniquement et ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'acquisition ni une sollicitation à une offre pour vendre tout titre dans TiGenix.

Au moment où l'offre publique d'acquisition volontaire commencera, les détenteurs de titres de TiGenix sont encouragés à lire les documents d'offre, qui seront disponibles sur www.sec.gov. Au moment où l'offre publique d'acquisition volontaire aura commencée, elle contiendra deux offres séparées - (i) une offre pour tous les titres ordinaires émis par TiGenix (les "Titres Ordinaires") et warrants pour acquérir des Titres Ordinaires conformément à la loi belge et (ii) une offre pour tous les détenteurs d'American Depositary Shares de TiGenix émis par Deutsche Bank Trust Company Americas agissant en tant que dépositaire ("ADSs") où qu'ils se trouvent, et les détenteurs de Titres Ordinaires résidant aux États-Unis conformément à la loi américaine applicable (l'"Offre Américaine").

L'Offre Américaine ne sera faite que suite à une offre d'acquisition et aux documents connexes. Au moment où l'Offre Américaine commencera, l'Offrant déposera, ou fera déposer, une déclaration d'offre publique d'acquisition dans l'Annexe TO auprès de la SEC et, ensuite, TiGenix déposera une déclaration de sollicitation/recommandation dans l'Annexe 14D-9, dans chacun des cas concernant l'Offre Américaine.

Les détenteurs d'ADSs ou de Titres Ordinaires dans TiGenix soumis à l'Offre Américaine qui souhaitent participer à l'Offre Américaine, sont encouragés à revoir attentivement les documents en relation avec l'Offre Américaine qui seront déposés par Takeda auprès de la SEC étant donné que ces documents contiendront des informations importantes, en ce compris les termes et conditions de l'Offre Américaine. Les détenteurs d'ADSs et de Titres Ordinaires soumis à l'Offre Américaine qui souhaitent participer à l'Offre Américaine, sont également encouragés à lire la déclaration de sollicitation/recommandation connexe de l'Annexe 14D-9 qui sera déposée auprès de la SEC, par TiGenix en relation avec l'Offre Américaine car elle contiendra des informations importantes. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de ces documents et d'autres documents après qu'ils aient été déposés par TiGenix et Takeda auprès de la SEC, sur le site web de la SEC sur www.sec.gov. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent également obtenir une copie gratuite de la déclaration de sollicitation/recommendation de l'Annexe 14D-9 et d'autres documents déposés par TiGenix auprès de la SEC sur www.tigenix.com. En plus de l'offre et des documents d'offre publique d'acquisition ainsi que de la déclaration de sollicitation/recommandation, TiGenix dépose des rapports et autres informations auprès de la SEC. Vous pouvez lire et copier chacun de ces rapports et autres informations déposées par TiGenix auprès de la SEC Public Reference Room au 100F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Veuillez svp appeler la SEC au 1-800-SEC-0330 pour plus d'informations sur la Public Reference Room. Les documents déposés par TiGenix auprès de la SEC sont également disponibles au public à partir des services commerciaux de retrait de document et du site web entretenu par la SEC sur www.sec.gov.

VOUS DEVRIEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DÉPÔTS EFFECTUÉS PAR TAKEDA ET TIGENIX AUPRÈS DE LA SEC AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION EN CE QUI CONCERNE L'OFFRE AMÉRICAINE



