TIKEHAU CAPITAL et Sprim Ventures : closing initial de leur premier fonds de capital-risque

Tikehau Capital et Sprim Ventures, un spécialiste international du conseil dans le domaine scientifique et médical, ont annoncé le closing initial de leur premier fonds de capital-risque, TKS1, qui sera axé sur les investissements de démarrage dans les sociétés de technologie médicale et de sciences de la vie. Le montant total des capitaux engagés au moment du premier closing du fonds s’élevait à 50 millions de dollars.Géré depuis Singapour, TKS1 vise des investissements compris entre 500 000 dollars et 5 millions de dollars. La stratégie accompagne les entreprises innovantes sur des projets en phase d'amorçage. Le fonds cible plus spécifiquement les sociétés qui conçoivent des solutions contribuant au progrès scientifique dans le domaine de la santé, en privilégiant la prévention, le diagnostic et le suivi par rapport aux traitements curatifs, et en permettant à l'ensemble du secteur des sciences de la vie de mettre au point des thérapies durables et rentables plus rapidement.Le portefeuille de TKS1 inclut d'ores et déjà cinq entreprises.