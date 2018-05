Tikehau Capital : +3% d'actifs sous gestion au 1er trimestre

18/05/2018 | 08:38

Le groupe de gestion d'actifs et d'investissement Tikehau Capital annonce que le montant de ses actifs sous gestion s'élève à 14,2 milliards d'euros au 31 mars 2018, soit une croissance de 3% sur le premier trimestre de l'année en cours.



Cette croissance de 0,4 milliard d'euros des actifs sous gestion sur le premier trimestre résulte d'une collecte nette pour 0,6 milliard compensée partiellement par des effets de distribution intervenus sur la période.



Au 31 mars, les actifs sous gestion se composent de dette privée pour 6,1 milliards d'euros (+1%), d'immobilier pour 2,2 milliards (stable), de stratégies liquides pour 3,3 milliards (+5%) et d'investissement en capital (private equity) pour 2,6 milliards (+4%).



