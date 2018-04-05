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Tikehau Capital : devient actionnaire de Filiassur

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05/04/2018 | 18:22

5 avril (Reuters) - Tikehau Capital et Filiassur annoncent jeudi :

* TIKEHAU CAPITAL REJOINT LE CAPITAL DE FILIASSUR AUX CÔTÉS DU MANAGEMENT POUR ACCOMPAGNER SA CROISSANCE ET SON DÉVELOPPEMENT EN EUROPE.

* TIKEHAU CAPITAL INVESTIT 30 MILLIONS DEUROS AU CAPITAL DE FILIASSUR, PREMIER COURTIER SPÉCIALISTE DE LA VENTE À DISTANCE DASSURANCES SPÉCIALISÉ EN PRÉVOYANCE EN FRANCE.

* LARRIVÉE DE TIKEHAU CAPITAL EN TANT QUE NOUVEL ACTIONNAIRE EST STRATÉGIQUE POUR FILIASSUR QUI AMORCERA UNE NOUVELLE PHASE DE DÉVELOPPEMENT AUSSI BIEN ORGANIQUE QUEXTERNE EN FRANCE ET EN EUROPE. Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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