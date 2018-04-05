Tikehau Capital : devient actionnaire de Filiassur

5 avril (Reuters) - Tikehau Capital et Filiassur
annoncent jeudi :
* TIKEHAU CAPITAL REJOINT LE CAPITAL DE FILIASSUR AUX CÔTÉS
DU
MANAGEMENT POUR ACCOMPAGNER SA CROISSANCE ET SON DÉVELOPPEMENT
EN EUROPE.
* TIKEHAU CAPITAL INVESTIT 30 MILLIONS DEUROS AU CAPITAL DE
FILIASSUR, PREMIER COURTIER SPÉCIALISTE DE LA VENTE À DISTANCE
DASSURANCES SPÉCIALISÉ EN PRÉVOYANCE EN FRANCE.
* LARRIVÉE DE TIKEHAU CAPITAL EN TANT QUE NOUVEL
ACTIONNAIRE EST
STRATÉGIQUE POUR FILIASSUR QUI AMORCERA UNE NOUVELLE PHASE DE
DÉVELOPPEMENT AUSSI BIEN ORGANIQUE QUEXTERNE EN FRANCE ET EN
EUROPE.
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(Rédaction de Paris)