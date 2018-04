Tikehau Capital : entre au capital de Filiassur

06/04/2018 | 08:37

Tikehau Capital annonce rejoindre le capital de Filiassur, en investissant 30 millions d'euros au capital de ce courtier spécialiste de la vente à distance d'assurances spécialisé en prévoyance en France, qui compte aujourd'hui plus de 300.000 clients.



Filiassur intervient sur un marché à fort potentiel porté par un taux de couverture en prévoyance individuelle encore faible alors que les besoins sont en croissance : vieillissement démographique et désengagement progressif de la sécurité sociale.



'L'arrivée de Tikehau Capital en tant que nouvel actionnaire est stratégique pour Filiassur qui amorcera une nouvelle phase de développement aussi bien organique qu'externe en France et en Europe', explique le groupe de gestion d'actifs et d'investissement.



