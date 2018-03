Tikehau Capital : lance le fonds de capital-risque TKS1

15/03/2018 | 09:17

Tikehau Capital et SPRIM Ventures annoncent le closing initial de leur premier fonds de capital-risque, TKS1, qui sera axé sur les investissements de démarrage dans les sociétés de technologie médicale et de sciences de la vie.



Le montant total des capitaux engagés au moment du premier closing du fonds s'élevait à 50 millions de dollars. Géré depuis Singapour, il vise des investissements compris entre 500.000 et cinq millions de dollars.



La stratégie accompagne les entreprises innovantes sur des projets en phase d'amorçage. Le portefeuille de TKS1 inclut d'ores et déjà cinq entreprises : ObvioHealth, Fibronostics, Travecta Therapeutics, Babynostics et Evid Science.



