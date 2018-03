Tikehau : forte croissance des résultats en 2017

29/03/2018 | 18:12

Tikehau Capital a fait état ce jeudi après la clôture d'un bénéfice net part du groupe de 314,4 millions d'euros au titre de l'année close. Tiré par la rentabilité des activités de gestion d'actifs et le résultat des activités d'investissement, il ressort très supérieur à celui de 124,6 millions d'euros dégagé au titre de l'exercice 2016 sur une base pro forma.



Le groupe a également enregistré un bénéfice opérationnel de ses activités d'investissement de 347,3 millions d'euros l'an passé, soit près de 3 fois plus qu'en 2016 (119,2 millions sur une base pro forma).



Tikehau Capital revendique au surplus 13,8 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 décembre dernier, soit une progression de 38,2% en glissement annuel. 'La croissance de 3,8 milliards d'euros des actifs sous gestion au cours de l'exercice 2017 résulte principalement d'une collecte nette de 3,9 milliards à laquelle s'ajoutent des effets de marché (+400 millions d'euros) et de distribution (-500 millions) qui se compensent', a détaillé le groupe.



En termes de structure financière, ses capitaux propres s'élevaient à 2,5 milliards d'euros à fin décembre, contre 1,5 milliard en données pro forma à fin 2016. Son portefeuille d'investissement ressortait en outre à près de 1,6 milliard d'euros au dernier pointage, contre 900 millions au 31 décembre 2016, tandis que la position de trésorerie de Tikehau atteignait 975 millions d'euros fin 2017 sur une base consolidée, contre 520 millions un an plus tôt sur une base pro forma.



Il sera proposé à l'Assemblée générale le versement d'un dividende d'un euro par action au titre de l'exercice écoulé.



Enfin, en termes de perspectives, Tikehau Capital, qui a donc dépassé son objectif de 13 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin 2017, confirme son objectif d'atteindre 20 milliards en 2020. La société nourrit par ailleurs de fortes ambitions pour 2018, s'appuyant sur un haut niveau de performances de gestion, un renforcement de l'empreinte internationale, une accélération des levées de fonds et la poursuite des initiatives stratégiques et de croissance.





