Time Warner : 'Ready Player One' en tête du box-office

09/04/2018 | 16:10

D'après la société de mesures d'audiences comScore, le film d'action 'Ready Player One' de Warner Bros s'est maintenu en tête du box-office mondial ce week-end, générant plus de 106 millions de dollars de recettes.



Ce film de Steven Spielberg, qui a ainsi dépassé en tout le seuil des 400 millions de dollars de recettes, a aussi réalisé la meilleure performance en Chine de l'histoire des studios Warner Bros, toujours selon les données de comScore.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.