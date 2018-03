LOS ANGELES, 8 mars (Reuters) - Un film issu de la série télévisée "Les Soprano", considérée comme un tournant dans l'histoire de la fiction audiovisuelle américaine, est en production, a annoncé jeudi le studio New Line Cinema, filiale de Time Warner.

Le récit de ce long métrage s'inscrit chronologiquement avant la série qui a fait les beaux jours de la chaîne câblée HBO.

Le créateur des "Soprano", David Chase, et son co-auteur Lawrence Konner ont écrit le scénario de ce film, dont l'action se déroulera à Newark, New Jersey, dans les années 1960 sur fond de tensions entre les communautés italienne et afro-américaine.

New Line n'a pas précisé le calendrier de sortie du film ni fourni le nom du réalisateur, mais précise que plusieurs des acteurs de la série seront à l'affiche du film.

"Les Soprano", dont la diffusion sur six saisons s'est achevée en 2007, est un symbole de "l'âge d'or" des séries télévisées. Cette histoire au long cours du chef d'une famille mafieuse du New Jersey a remporté de multiples prix.

Son acteur principal, James Gandolfini, qui incarnait Tony Soprano, est mort d'une crise cardiaque en 2013 à l'âge de 51 ans. (Eric Kelsey Henri-Pierre André pour le service français)