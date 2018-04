Time Warner : n'a pas besoin d'AT&T pour s'en sortir -- Plus USA

Elizabeth Winkler,

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Alors que le procès intenté par le département américain de la Justice pour bloquer le projet de fusion d'AT&T entre dans sa dernière phase, c'est l'avenir de Time Warner qui se joue. Les actionnaires du groupe ont pourtant des raisons d'être optimistes quelle que soit l'issue du procès.

Time Warner a publié jeudi au titre du premier trimestre un bénéfice par action (BPA) de 2,28 dollars et un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars, supérieurs aux estimations des analystes, qui tablaient sur un BPA de 1,74 dollar pour un chiffre d'affaires de 7,94 milliards de dollars. Portées par une hausse des souscriptions, les divisions HBO et Turner ont toutes deux vu leurs revenus augmenter, contrebalançant ainsi les replis accusés par sa division Warner Bros. Le résultat opérationnel a par ailleurs reculé de 5%, pénalisé par une hausse des coûts de programmation et de marketing, sans compter les coûts liés à la fusion, qui ont atteint 146 millions de dollars ce trimestre.

L'action Time Warner s'inscrit néanmoins en hausse de 3,5% depuis le début de l'année.

De fait, la situation du groupe est plutôt enviable comparée à celle d'AT&T. L'opérateur américain de télécommunications a accusé une baisse du nombre de ses abonnés à la télévision payante et aux vidéos, mais une hausse du nombre d'abonnés à son service de vidéo en streaming DirecTV Now, même si cette progression ne compense pas les désinscriptions. L'action AT&T n'a cessé de reculer depuis le début de l'année.

Si la justice décidait d'interdire la fusion, AT&T pourrait avoir du mal à trouver de nouvelles cibles. Le secteur des services par satellite est en déclin et celui du sans-fil extrêmement concurrentiel, mais comme les contenus restent très convoités, Time Warner aura toujours plusieurs cartes en main. Le groupe pourrait entre autres opter pour une vente de ses différentes activités. Le titre se négocie actuellement avec une décote de 13% par rapport à l'offre d'AT&T et affiche un multiple de 12 fois les résultats attendus, inférieur au multiple moyen sur cinq ans de 15.

Cette valorisation paraît avantageuse, surtout pour des contenus aussi recherchés que HBO et Turner. Un blocage de la fusion pourrait en réalité créer davantage de valeur pour les actionnaires de Time Warner.

