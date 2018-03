Tivoly : Portraits de champions ! Léo & Emilien

Nous vous proposons de partir à la découverte d'un duo de choc : Léo Rochaix et Emilien Bochet. Nos 2 jeunes prodiges du ski alpinisme français sont en pleine préparation pour affronter les 4 jours d'épreuves et venir à bout des 10 000m de dénivelée positive, du 14 au 17 mars 2018.

Portraits (séparés) de champions !

Tivoly>De quelle région es-tu ?

Léo>…je suis né à Albertville, j'ai grandis à Tours en Savoie et j'habite maintenant à Beaufort.

Emilien>… Arêches Beaufort, Le pays de la Pierra Menta !!

Tivoly>Que fais-tu dans la vie ?

Léo>…Je suis paysagiste l'été et moniteur de ski à Arêches l'hiver

Emilien>… Je suis étudiant en Master 2 Stratégie Economique du sport et du tourisme

Tivoly>Tes centres d'intérêts ?

Léo>…Le ski, la montagne en général, le foot et la pêche

Emilien>… J'aime le sport, la montagne mais aussi les sorties entre copains et les voyages.

Tivoly>Ton âge ?

Léo>…26 ans

Emilien>…25 ans

Tivoly>A quel âge as-tu mis les pieds sur des skis ?

Léo>…Je ne m'en souviens pas mais aux alentours de 3 ans

Emilien>…J'ai commencé le ski alpin avec mon papa à l'âge de 3 ans, puis j'ai très vite fait du ski de fond au club d'Arêches Beaufort et enfin du ski-alpinisme car je me suis depuis toujours intéressé à ce sport.

Tivoly>Qu'est-ce qui te plaît dans le ski alpinisme ?

Léo>…Être en montagne et l'alliage de l'effort à la montée et le plaisir à la descente. Et l'esprit de cordée que l'on retrouve dans les courses par équipe.

Emilien>…Le gout de l'effort et l'opportunité de pouvoir aller se balader en montagne même en hiver.

Tivoly>Comment vous êtes-vous connu et embarqués dans cette discipline ?

Léo>…Nous sommes connus à Arêches d'abord en tant qu'amis puis en tant que coéquipier. Emilien pratique ce sport depuis plus longtemps que moi et je dois dire que c'est un peu lui qui m'a donné envie et qui m'as fait faire mes premières vrai sorties en ski alpinisme. Au début il était bien plus fort et je ne pensais jamais pouvoir courir un jour avec lui J

Emilien>…Avec Léo, nous sommes tous deux des enfants du pays et on se connait depuis longtemps avec une passion commune : le sport. On est alors devenu pote et un jour, on a eu la bonne idée de courir la Pierra Menta ensemble

Tivoly>Combien de Pierra Menta ?

Léo>…Ce sera la 6ème cette année et la 4ème avec Emilien

Emilien>… J'ai fait 4 Pierra Menta en Sénior dont 3 avec Léo et aussi 5 Pierra Menta Jeune.

Tivoly>Tes perfomances sur la Pierra menta ?

Léo>…J'ai terminé 26ème la première fois et nous restons sur deux 12ème places qui est notre meilleur performance

Emilien>… L'an passé avec Léo nous terminons 12ème de cette course, pareil en 2016 !!

Tivoly>Quelle a été la plus belle année pour toi ?

Léo>…Toutes, à chaque fois ce sont des moments de partages différents mais uniques notamment avec les spectateurs nombreux.

Emilien>… Chaque édition à ses particularités mais je crois qu'en 2016, nous avions eu 4 jours de beau temps et une neige de cinéma donc cette édition était très belle.

Tivoly>Plus beaux souvenir sur la compétition ?

Léo>…D'abord lors de la première édition la satisfaction de franchir cette ligne d'arrivée et d'avoir fait cette course alors que c'était un rêve pour moi avant de pouvoir y participer. Et ensuite je dirais le passage au Grand mont chaque année cela vous marque tellement il y a du monde et du bruit surtout pour nous avec nos amis, la famille sur le bord. Ce sont des sensations indescriptibles.

Emilien>… Les souvenirs sont nombreux sur la Pierra Menta, mais pour en en garder qu'un se serait la traversée de la foule au sommet du Grand Mont avec ses 3000 spectateurs. J'en ai encore des frissons !!

Tivoly>Déception pendant la course ?

Léo>…Il y a deux ans lorsque l'on voulait le top 10 et que je casse un ski le deuxième jour dans la dernière descente après s'être accroché toute l'étape. Beaucoup de perte de temps et le sentiment de pénaliser l'équipe.

Emilien>… La principale déception dans cette course c'est quand tout est fini est qu'il faut attendre 1 an avant que ça recommence !! ;)

Tivoly>Que ressentez-vous en franchissant la ligne d'arrivée ?

Léo>…Du soulagement d'en avoir terminé, de se dire que c'est fini les réveils à 4h du mat et si en plus il y a une bonne performance c'est d'autant plusagréable ( pas mal de joie dans ces cas-là)

Tivoly>Comment vous entraînez vous pour cette épreuve à deux ?

Léo>…Nous avons tous les deux des emplois du temps différents en raison du travail donc une bonne partie de l'entraînement se fait seul chacun de notre côté mais nous essayons les week-ends de faire des sorties ensemble

Emilien>… L'entrainement pour une telle compétition se fait tout au long de l'année. Avec Léo, nous n'avons pas les mêmes emplois du temps ce qui ne nous permet pas souvent de nous entrainer ensemble. Après on se connait relativement bien car cela fait un moment que nous courrons ensemble, nous avons donc nos habitudes.

Tivoly>Vous arrive-t-il d'avoir le doute durant ces 4 jours d'effort intense ?

Léo>…Pendant non (pour le moment) car on n'a pas le temps de réfléchir tout s'enchaîne très vite mais avant oui on se demande si on va être prêt et au niveau

Emilien>… Bien sûr !! Qui n'a pas le doute sur la ligne de départ ? Sur une telle course chaque jour est différent, plein de péripéties peuvent arriver il est donc difficile d'être serein à chaque moment.

Tivoly>La plus grande difficulté d'une course avec un co-équipier ?

Léo>…Se supporter LOL. Non franchement c'est plus un avantage surtout lorsque c'est un amis comme Emilien on se connait très bien

Emilien>… Du moment que l'équipe reste soudée tout se passera bien je pense. Le manque de confiance avec son binôme peut être dur à surmonter durant une course, mais ce n'est pas le cas de notre équipe. Avoir un équipier sur qui pouvoir compter peut être un bon atout dans les moments difficiles.

Tivoly>Aujourd'hui comment vous sentez vous (NDLR ! interview réalisé deux semaines avant le départ) ?

Léo>…Plutôt bien !

Emilien>…On se sent prêt !! Prêt à en découdre durant 4 jours !!

Tivoly>Projet pour la suite et saison estivale ?

Léo & Emilien>…Après la Pierra Menta nous allons courir de nouveau ensemble sur le tour du Rutor en Italie et pour cette été on verra c'est encore loin pour le moment déjà faire une bonne saison hivernale on verra plus tard pour la suite. Après il sera temps de remettre les baskets pour arpenter la montagne différemment.

Tivoly>In tartiflette we trust ?

Léo>…In Pierra Menta we trust :-)

Emilien>…In Ski-Alpi we trust !! ;)

Tivoly>...et toute l'équipe Tivoly vous dit '...IN LEO&EMILIEN we trust !'