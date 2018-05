Tod's : en recul après ses ventes trimestrielles

10/05/2018 | 10:01

Tod's Group lâche 4,5% à Milan au lendemain de la présentation d'un chiffre d'affaires en baisse de 5,2% à 226,1 millions d'euros au titre du premier trimestre 2018, grevé par des variations de changes négatives.



A taux de changes constants, la maison de luxe italienne -qui exploite aussi les marques Hogan, Roger Vivier et Fay- a vu ses ventes diminuer de 1,8%, avec une performance particulièrement faible dans la distribution au détail (-4,4% à surface comparable).



'De notre point de vue, la visibilité demeure faible', estime Bryan Garnier qui maintient sa recommandation 'vente' avec une cible de 60 euros sur un titre qui 'se traite déjà avec une légère prime par rapport à la moyenne des pairs'.



