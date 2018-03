Tod's : en retrait après ses résultats annuels

14/03/2018 | 14:33

Tod's recule de 1% à Milan, au lendemain de la publication par la maison italienne de chaussures de luxe de résultats 2017 qui ne donnent 'aucun de signe de retournement visible à ce stade', selon UBS.



Le broker, qui est toujours d'avis de vendre l'action, juge le marché 'excessivement optimiste en ce qui concerne un éventuel rebond des ventes à moyen terme' et fait état de son 'scepticisme' quant aux effets de la stratégie de communication numérique.



Restant lui aussi à 'vente', Bryan Garnier, jugeant que 'les incertitudes demeurent' après des ventes en baisse de 3,1% à changes constants et une marge opérationnelle dégradée de 120 points de base à 11,6% en 2017.



Pour 2018, il anticipe pour la maison de chaussures de luxe italienne une croissance de 2% des ventes, mais avec une très légère amélioration de la rentabilité (+30 points de base) dans un environnement incertain.



