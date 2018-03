Tod's : 'toujours pas de signe de retournement', selon UBS

14/03/2018 | 11:26

UBS est toujours d'avis de vendre l'action du maroquinier et chausseur italien Tod's, qui hier a publié ses comptes annuels. 'Aucun de signe de retournement n'est visible à ce stade', estiment les analystes, qui ajustent leur objectif de cours de 48 à 45 euros.



UBS ne mâche pas ses mots : 'nous considérons que le marché est excessivement optimiste en ce qui concerne un éventuel rebond des ventes à moyen terme', attaque la note. Les spécialistes font état de leur 'scepticisme' quant aux effets de la stratégie de communication numérique de Tod's tant qu'elle n'accompagnera pas un renouvellement des gammes. Bref, le rebond de la croissance organique des ventes au détail devrait se faire attendre en 2018, alors que les ventes de gros resteraient mal orientées.



Le laboratoire de recherche maison, l'UBS Evidence Lab, a réalisé des enquêtes en Chine, aux Etats-Unis et au Japon, et s'est aussi penché sur les réseaux sociaux et les prix. Les résultats obtenus ont conforté l'opinion négative des analystes.





