TOLL BROTHERS : bénéfice net en repli au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Toll Brothers a dévoilé ce matin un bénéfice net en repli de 10%, pénalisé par la hausse des coûts des matériaux et d'une pénurie de main d'oeuvre qualifiée. Le groupe de construction résidentielle haut de gamme a réalisé au deuxième trimestre clos fin avril un bénéfice net de 111,8 millions de dollars, ou 72 cents par action. Le chiffre d'affaires a grimpé de près de 18% à 1,6 milliard. Le consensus le donnait à 1,58 milliard. La marge brute est ressortie à 18,8%, contre 21% un an plus tôt.