TomTom : en hausse avec ses résultats trimestriels

17/04/2018 | 12:01

TomTom prend 2,3% à Amsterdam suite à la publication par le spécialiste néerlandais de l'aide à la navigation de résultats en progression au titre de son premier trimestre, et ce malgré un tassement de ses revenus.



Si son chiffre d'affaires a reculé de 10% à 192 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2018, sa marge brute s'est améliorée de sept points à 70% et son EBITDA s'est accru à 44 millions, contre 34 millions un an auparavant.



'TomTom a commencé l'année avec une série de chiffres solides', commente le directeur général Harold Goddijn, soulignant que 'près de 70% des revenus dérivent désormais des données, logiciels et services, dopant la marge brute'.



