Toray: bénéfice net annuel en repli, modeste rebond attendu

Tokyo (awp/afp) - Le spécialiste japonais des textiles techniques et fibres de carbone Toray a publié jeudi un bénéfice net annuel en recul et inférieur à ses attentes, invoquant la hausse des prix des matières premières.

Le groupe espère renouer avec la croissance cette année, même s'il se montre prudent et n'anticipe qu'une faible augmentation de ses profits.

Sur l'exercice clos fin mars 2018, le résultat net est ressorti à 95,9 milliards de yens (737 millions d'euros), soit un repli de 3,5% sur un an, alors que le groupe espérait atteindre 100 milliards de yens.

Le bénéfice d'exploitation a lui aussi déçu, s'établissant à 156,5 milliards de yens (+6,5%) au lieu de 165 milliards escomptés, sur un chiffre d'affaires en progression de 8,8% à 2.204,9 milliards de yens.

Si Toray a profité de l'embellie économique aux Etats-Unis, en Europe et au Japon, il dit avoir souffert d'un contexte défavorable concernant les cours de certaines matières premières et du pétrole, ce qui a eu "un impact négatif" sur ses bénéfices. Il avait en outre évoqué auparavant des coûts de restructuration plus élevés qu'un an plus tôt.

Le groupe a par ailleurs été touché fin 2017 par un scandale de produits aux données falsifiées mais les répercussions de l'affaire semblent avoir été limitées.

Entre avril 2017 et mars 2018, Toray, important fournisseur de tissus techniques pour la populaire marque vestimentaire japonaise Uniqlo, a enregistré des ventes en hausse dans ses principales divisions. Dans sa branche la plus importante des fibres et textiles, elles ont augmenté de 6,7% à 913,6 milliards de yens, portées par les secteurs de l'automobile et de l'habillement.

Même dynamisme (+10,9%) dans son activité de produits chimiques de spécialité pour l'automobile, les batteries lithium-ion, les composants électroniques (pour smartphones notamment) ou encore les écrans organiques électroluminescents (Oled).

Dans le segment des matériaux composites et fibre de carbone, sa spécialité, les recettes ont également progressé (+10,1%), soutenues par la demande dans l'aéronautique, l'environnement et le domaine de l'énergie. Mais le bénéfice opérationnel a chuté de 13,3% en lien avec les matières premières et "l'intensification de la compétition".

Pour l'exercice en cours, qui s'achèvera en mars 2019, Toray projette un bénéfice net de 98 milliards de yens (+2,2%) et un résultat opérationnel de 165 milliards de yens (+5,4%), des chiffres qui se situent en deçà du consensus Bloomberg.

Le chiffre d'affaires est quant à lui attendu à 2.400 milliards de yens (+8,8%).

"L'économie mondiale devrait poursuivre son expansion", mais Toray se dit vigilant à l'égard des tensions commerciales, dans une allusion aux mesures protectionnistes américaines. Il craint aussi de possibles turbulences sur les marchés financiers du fait de la normalisation progressive des politiques monétaires aux Etats-Unis et en Europe.

A la Bourse de Tokyo, la sanction est tombée aussitôt: le titre a clôturé sur un plongeon de 5,16% à 943 yens peu après la publication du communiqué.

afp/rp